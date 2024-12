Myslíte, že máte dobré hygienické návyky a zvládáte pečovat o rodinu, jak se má a sluší? A jak často perete rukavice? Nebojte se, nejste v tom samy. Rukavice, šály a bundy pereme všichni jen výjimečně a školáci i vědci upozorňují, že bychom se měli polepšit.

Prádlo, které pereme jen výjimečně a je to špatně

To se ví, že podzim a zima jsou obdobím chřipek, viróz a nachlazení. Vždy to tak bylo a nejspíš už bude, říkáte si možná. Jenže, co kdybychom se starali třeba lépe o své oblečení? Možná bychom molhli některým těmto nemocem předejít. To alespoň tvrdí vědci, kteří se zabývají výskytem patogenů na oblečení.

Jednoduše řečeno, zimní oděvy nepereme dostatečně často. Může za to patrně materiál, ze kterého obvykle bývaly ušité. Sice jsou materiály jako kůže, kožešina a vlna téměř zcela zaměněny za modernější často sytetické výroby, nicméně zvyky přetrvaly.

Prát a čistit bychom měli především rukavice. Dokud byly používané výhradně materiály jako kůže, bylo majitelům opravdu příjemně teplo, ale čištění a péče o kůži není snadná. O svých zkušenostech vám něco poví také autor příspěvku z YouTube kanálu Stridewise, který má celou sadu krásných a teplých kožených rukavic.

Zdroj: Youtube

Proč bychom měli prát rukavice a zimní oděvy?

Nikoho asi nepřekvapí, že především zdravotnický personál by měl dbát o své ošacení a platí to především pro oblečení nošené během služby. Výzkum potvrzuje, že zdravotnický personál by měl měnit a čistit své ošacení denně. To je docela logické, ale co my ostatní?

Zdravotníci se sice pohybují mezi nemocnými, ale to my také. Především pokud denně používáte hromadnou dopravu, účastníte se setkání velkých počtů osob v zaměstnání nebo při návštěvě úředních míst či větších stravovacích zařízení a nákupních center.

Nezisková organizace AARP ve Spojených státech na svém webu zmiňuje dokonce i test, který proběhl na druhém stupni základní školy Shimek Elementary ve městě Iowa. Šesťáci této školy se rozhodli testovat zimní rukavice jednatřiceti žáků, aby následně objevili 113 kolonií bakterií.

Dokonce i tito šesťáci se mohli přesvědčit, že nezbytná součást zimní výbavy by si zasloužila pravidelné čištění a praní. To platí samozřejmě i pro šály a šátky či kukly, kterými si zcela či částečně zakrýváme také ústa, podobné je to i s kabáty, bundami či jinými svrchníky. Nicméně rukavice a šály přicházejí do kontaktu s rukama a obličejem až příliš často. Když toto zjistila třída šesťáků, nač přišli odborníci v laboratořích?

Rukavice, šály, kabáty: Co na nich našli v laboratoři?

V některých případech na moderních, většinou syntetických materiálech, patogeny dokáží přežít podstatně déle než třeba na bavlně. Záleží to ale na druhu. U dalších druhů patogenů je to zcela opačné a daří se jim naopak v bavlněných přírodních textíliích. Jednoduše rozdíly v životnosti bakterií, virů a plísní či cyst parazitů jsou obrovské. V ideální podmínkách přežívají dny, ale také měsíce.

Tyto informace, a navíc také velmi užitečná data o tom, jak patogeny reagují na praní, sušení a žehlení, nám poskytla velmi obšírná studie z roku 2021 nazvaná „Hygiena praní a kontrola zápachu: Stav vědy“.

Na této se podíleli odborníci z Univerzity v Arizoně a New Yorku a další z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, a nakonec také výzkumný ústav Globální výzkum a vývoj pro Lysol a Dettol. Obecně lze shrnout, že při čištění prádla a likvidace patogenů je důležité vystavit oblečení teplotám vyšším než 60 °C.

V případě, že materiál tak horkou vodu vylučuje, použijte dezinfekční prostředek jako je bělidlo či zvolte přímo dezinfekční prací prostředky. Dbejte na správné ředění i teplotu vody při jejich použití. Prádlo sušte a žehlete na ty nejvyšší možné teploty.

Na závěr je třeba také zmínit, že nutné je věnovat náležitou pozornost i vaší pračce. Jestliže perete prádlo sice ekologicky a ekonomicky čili na nízké teploty, mohou se i v pračce vyskytovat patogeny, které zde přežívají a množí se.

V každém případě perte všechno včetně rukavic! Ideálně alespoň jednou za týden. Kůži a jiné náchylné materiály dezinfikujte.

close info Shutterstock zoom_in Veškeré zemní doplňky a oděvy bychom měli prát častěji či dezinfikovat.

Zdroje: pmc.ncbi.nlm.nih.gov, aarp.org