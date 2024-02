Vyskytl se u vás v domácnosti drobný brouček jménem rušník? Neváhejte se ho co nejrychleji zbavit!

Máte podezření, že se u vás v bytě, domě nebo ve firmě rozšířil rušník? Tak to byste měli tohoto brouka poznat blíže. Pár zajímavostí vám o něm poodhalíme.

Chcete se o rušníkovi dozvědět více? Podívejte se na YouTube video na kanálu Data Advantage:

Zdroj: Youtube

Rušníci (Anthrenus)

Jedná se o malé broučky z čeledi kožojedovitých, kterých je mnoho druhů. Nejznámější je diviznový, muzejní, krtičníkový, australský a skladištní. Jsou si však vzájemně velice podobní. Odlišují se hlavně konkrétním zabarvením a velikostí. Rušníci jsou tzv. hemerofilní živočichové a žijí v těsné blízkosti s člověkem, a to téměř po celém světě.

close info Chris Moody zoom_in Jedná se o malé broučky z čeledi kožojedovitých, kterých je mnoho druhů.

Zpravidla dorůstají do délky až 4 mm a mají kulatá těla. Larvy bývají až 5 mm dlouhé a jsou silně ochlupené. Škůdci jsou hlavně larvy, dospělí jedinci se totiž živí nektarem a pylem rostlin. Kdežto larvy milují různý organickým materiál. Larvy se dožívají poměrně dlouhého věku mezi jedním rokem až tří let. Dospělí brouci se dožívají kolem 14 dnů.

Jaké hrozí nebezpečí

Každý druh rušníka preferuje svou potravu. Jedná se o přírodní textilie, papír, nábytek, kožešiny, vlasy, chlupy, peří a další živočišné zbytky. Rušník skladištní se však živí převážně rostlinnou stravou a patří mezi obávané potravinové škůdce, kteří dokáží zničit až 70 % objemu obilných skladů. Potraviny znečištěné výkaly a svlečky larev mohou vyvolat silné alergické reakce.

Jak se před rušníky chránit

K vám domů se rušníci můžou dostat na rostlinách nebo otevřeným nechráněným oknem. Jakmile najdou vhodné místo, například koberec, látku i starou pavučinu, mohou naklást vajíčka, ze kterých se vylíhnou nežádoucí škodlivé larvy. Proto byste měli broukům co nejvíce znemožnit přístup do bytu.

Do dveří a oken umístěte sítě proti hmyzu. Stejně tak utěsněte všechny štěrbiny a otvory, do kterých by mohly samičky naklást vajíčka. Pravidelně a důkladně doma větrejte, a to i skříně a veškeré uzavřené prostory všedně půdy. Veškeré potraviny a krmivo pro domácí mazlíčky uchovávejte ve vzduchotěsných a pevných nádobách. Dbejte na pečlivý úklid s dostatečnou hygienou. Koberce a polstrovaný nábytek pravidelně vysávejte.

close info Tomasz Klejdysz zoom_in Larvy bývají až 5 mm dlouhé a jsou silně ochlupené.

Likvidace rušníků

Jakmile najdete rušníky v textiliích, zbavíte se jich jedině praním na 60 °C nebo zmražením na -18 °C, a to po dobu jednoho týdne. Napadené potraviny vždy okamžitě a pečlivě zlikvidujte. Zalijte silikonem všechny štěrbiny, usmrtí i případné nakladené larvy.

Použít můžete i koupené pasti na potravinové brouky s fotoluminiscenčními vábícími destičkami. Ve tmě vyzařují zelené světlo a rušníky přitahují. Využít můžete i pasti, které fungují na principu feromonů.

Zdroje: www.krejsashop.cz, www.pasti.cz, www.deraplus.cz