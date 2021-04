Jak prodloužit životnost růží ve váze až na 14 dní. Znáte trik s horkou vodou?

Mnoho lidí odmítá řezané květiny kvůli tomu, že vydrží krásné a čerstvé jen pár dní. Avšak koho by nelákaly barevné kytice jarních tulipánů nebo vášnivých růží? S těmito triky vám vydrží krásné až 14 dní.

Na narozeniny nebo jen tak pro radost. Pořízení květin má různé důvody, jsou ale většinou slavnostnějšího charakteru. Kytice růží totiž nejsou levnou záležitostí. Proto nás může mrzet, že květiny velice rychle chřadnou a někdy je již na třetí den vyhazujeme. Jak by měla vypadat správná péče?

Ihned jak je to možné, odstraňte veškerý celofán nebo jiný obal kolem růží Zdroj: Fusionstudio / Shutterstock.com

Rozbalit a nařezat

Ihned jak je to možné, odstraňte veškerý celofán nebo jiný obal kolem růží. Jen tak budou květiny moci dýchat. Pomocí nože nebo ostrých nůžek seřízněte stonky v úhlu 45 stupňů. Také ve spodní části stonku odstraňte listí a trny, které byl v květinářství ponořené ve vodě, nebo by byly ponořené nyní. Pokud je to nutné, odstraňte také zlomené nebo zvadlé listy.

Čistá váza

Než umístíte květiny do vázy, ujistěte se, že je zcela čistá. Skleněnou můžete umýt v myčce, ale porcelánové nebo křišťálové vázy raději vydrhněte ručně. Nezapomeňte jejich vnitřek pořádné vypláchnou, aby mýdlo květiny nepoškodilo.

Chladno svědčí

Vázu umístěte daleko od radiátorů a topných těles. Teplý vzduch totiž růžím nedělá dobře. Také kytici chraňte před přímým slunečním zářením. Paprsky by mohly poškodit jemné lístky.

Růže milují teplou vodu

Růže jsou letní květiny a dávají přednost vlažné vodě. Ujistěte se však, že voda není příliš horká. Nejlepší voda je také odstátá. Do ní také můžete přidat lžičku sody nebo kyseliny citrónové. Voda se tak dezinfikuje a zabrání se reprodukci mikroorganismů. V květinářstvích ke kyticím přidávají často i malý sáček (obvykle balení 5 g), který můžete zakoupit i samostatně. Obsahuje speciální výživu pro řezané květiny, která se snadno rozpustí ve vodě.

Nejlepší je měnit vodu denně Zdroj: Dasha Petrenko / Shutterstock.com

Vodu pravidelně obměňujte

Nejlepší je měnit vodu denně. Pokud jsou stonky oslizlé, musíte je znovu zkrátit. Je to totiž znak bakterií, které znemožňují květině pít. Ta pak do 24 hodin usychá. Také z vody odstraňte spadlé listy nebo květy.

