Rybenky v koupelně? Existují osvědčené metody, jak je nadobro vyhnat pryč

Večer se těšíte na relax ve vaně a při příchodu do koupelny z vany prchá divný tvor? Pravděpodobně to bude rybenka. Vadí vám? Zkuste se rybenek zbavit pomocí babských rad!

Rybenky se vyskytují po celém světě, potkat ji můžete všude. V nemocnici, restauraci, hotelu i v mateřské školce.

U nás doma máme rybenky celý můj život, pamatuji si je už z dětství. Nikdy nám neškodily, pobývají v domě pouze ve dřezu a vaně (nebo je na jiných místech jen nevidím). Osobně nemám důvod se jich jakkoliv zbavovat, nechávám je žít svým životem. Což ale neznamená, že jinému člověku rybenky nemohou vadit. Především ženy se jich mohou štítit, už jen představa toho, že ve vaně rybenka pobíhala, v nich může vyvolávat úzkost. Pokud vás rybenky svou přítomností doma obtěžují, pojďte se s námi podívat na osvědčené babské rady, jak se jich nejlépe zbavit.

Zajímavostí je, že některé druhy rybenek žerou i papír a jsou vám schopny zničit i oblíbenou knihu. Zdroj: shutterstock.com

Rybenka, co to vlastně je?

Rybenka je hmyz, který má na povrchu svého těla stříbrné šupinky a tvarem opravdu připomíná rybu. Nejčastěji narazíte na rybenku domácí, papírovou nebo skleníkovou. Aktivní je v noci, kdy hledá potravu. Pokud rybenku překvapíte například večer v koupelně a rozsvítíte, bude pelášit zpět do stínu odtoku.

Samička za svůj život, který trvá zhruba 3 roky, naklade přibližně sto vajíček, která ukrývá do různých mezírek. Vajíčko se vyvíjí asi 3 až 6 týdnů.

Pro člověka jsou to škůdci, kteří mohou v domácnosti poškodit třeba knihy a mohou se pustit ve spíži i do mouky či cukru. Naštěstí nepřenášejí žádné choroby, které by byly pro člověka nebezpečné. Rybenka nekouše ani neštípe.

Přítel nebo nepřítel?

Rybenka opravdu nepředstavuje pro člověku žádnou hrozbu. Naopak je prospěšná tím, že požírá roztoče z vytvořeného prachu a vyžírá plíseň, např. v koupelně mezi dlaždicemi. V malém množství je klidně ve své koupelně nechte prožít svůj život. Pokud by se ale měly rybenky rozmnožit více než je zdrávo, můžete zakročit a zredukovat jejich počet na minimum.

Rybenky jsou velké obvykle maximálně 1 cm Zdroj: Dennis Jacobsen / Shutterstock.com

Likvidace rybenek

Rybenky milují teplá a vlhká místa, koupelna a záchod jsou pro ně domovem jedna báseň. Pokud tedy chcete zredukovat počet jedinců, zkuste následující tipy:

dostatečně větrejte

zaměřte se na vlhká místa a vysoušejte je (např. koupelnová předložka)

odtoky sem tam prolijte horkou vodou

nezapomínejte dobře vyluxovat rohy, škvírky

Vanilkový lusk?

Rybenkám prý vanilka nevoní (jsem za jedno s rybenkou). Je to trochu dražší varianta likvidace, protože jsou háklivé pouze na vůni pravé vanilky. Vanilkový lusk po rozříznutí nakrájejte na malé kousíčky a rozhoďte je tam, kde se rybenky nejčastěji vyskytují. Někdo ale tvrdí, že mu na rybenky vanilka nezabrala. Osobně bych zkusila raději následující možnosti.

Rybenka domácí většinou neškodí, naopak je prospěšná tím, že požírá roztoče a vyžírá plíseň. Zdroj: shutterstock.com

Olej z cedru

Cedr byl jako odpuzující prostředek na rybenky prokázán. Nakapejte pár kapek esenciálního oleje na inkriminovaná místa a bude klid. Lze použít i cedrové hoblinky.

Cedr ale není jediný esenciální olej, který rybenkám vadí. Sáhněte i po citrusech, mátě nebo levanduli.

Rybenky nesnášejí vůni vanilky, cedru, levandule a citrusů. Zdroj: shutterstock.com

Bramborová past

Stačí nastrouhat kousek brambory na papír, vložit jí do vany/na zem a nechat ji tam do rána. Rybenka miluje škrob, kterého je v bramboře až až, a do brambory se přes noc zavrtá. Vy ráno papír s bramborou zmuchláte a odnesete na kompost nebo do popelnice.

Brambory zdaleka nemusíme využít pouze při vaření. Zdroj: paulista / Shutterstock.com

Pavouk – nepřítel rybenek

Máte-li doma pavouky, na rybenkách si občas rádi pochutnají. Ale pro někoho je představa pavouka v bytě horší než samotná rybenka...

