Likvidace rybenek: Jak se zbavit otravného hmyzu jednou provždy

Drobný hmyz, co nemá rád světlo a miluje cukry a škroby! Rád si pochutná i na papíru či těstovinách. A nepohrdne ani kusem látky či odumřelými kožními buňkami. Skvělý jídelníček, že?! Takové dobroty jedí rybenky. Jestliže je doma nechcete, nepodceňujte prevenci. V případě, že už vás navštívily, je nutná jejich okamžitá likvidace.

Rybenka domácí (Lepisma saccharina)

Členovec z třídy hmyzu a podtřídy bezkřídlí dostal svůj název na základě svého tvaru a povrchu těla, které připomíná rybu a je pokryto stříbrnými šupinkami. Vyskytuje se zejména v teplém, vlhkém a tmavém prostředí, nejčastěji v koupelnách, kuchyních, chodbách, spížích a na toaletách.

Zajímavostí je, že některé druhy žerou i papír a jsou vám schopny zničit i oblíbenou knihu. Někdy se můžete setkat také s tím, že okusují záclony nebo i oblečení. Výjimkou není ani požírání fotografií či některých potravin, jako je mouka nebo cukr. Jejich „meníčko“ je prostě dost pestré.

Člověku nejsou nebezpečné

Setkáte se s nimi po celém světě, a to už zhruba 300 milionů let. Narazit na ně můžete klidně v luxusním hotelu, ale i ve sterilním zdravotnickém zařízení. Nemusíte se však obávat, důležité je, že nepřenášejí žádné choroby, neštípou ani nekoušou. Pro člověka jsou prakticky neškodné. V případě, že se přemnoží, mohou nějaké nepříjemnosti napáchat, proto je dobré jejich výskyt v rámci možností regulovat.

V malém množství mohou být prospěšné

Ale pozor! Rybenky mohou být v některých případech i užitečné. Živí se totiž roztoči z domácího prachu. Jejich afektované hubení si proto rozmyslete. Jestliže tu a tam nějakou rybenku zahlídnete, není důvod k panice. Klidně ji nechte žít. Pokud jich však máte v bytě hodně, bude lepší jejich stav zredukovat, aby se zbytečně nepřemnožily.

Prevence proti rybenkám je sucho

Stejně jako u všech nevítaných společníků v domácnosti, také při likvidaci rybenek je zásadní dobrá prevence. Znamená to především pravidelné důkladné větrání a vysoušení míst, kde v domácnosti zůstává nejčastěji vlhko, zejména v koupelně a na toaletě. Kromě toho zalepte všechny díry, kudy k vám mohou přiběhnout. Zaměřte se na každý kout.

Nesnášejí vůni vanilky, levandule a citrusů

Rybenky odpuzují některé vůně. Pořiďte si vanilkové lusky a nakrájejte je na drobné kousky. Nasypte je do všech koutů a spár, kde by se mohly vyskytovat. Velké množství vanilky dejte hlavně do vlhkých prostor. Tento postup opakujte několik dní za sebou, protože její vůně bude postupně slábnout. Poté by se měl počet rybenek ve vašem příbytku snížit. Stejný efekt má na otravný hmyz i usušená levandule nebo citrón či limetka. Můžete použít i esenciální oleje.

Elegantní fígl s bramborou

Na rybenky můžete nastražit bramborovou past. Připravte si několik menších syrových brambor a nastrouhejte je. Dejte je na malé plastové či papírové podložky a umístěte je na místa, kde se hmyz nejvíce vyskytuje. Přes noc do brambor rybenky vlezou a ráno je můžete i s bramborami v klidu vyhodit.

Sladká návnada s lepkavou směsí

Past na rybenky si můžete vytvořit i ze směsi melasy a octa, které smícháte v poměru 1:2. Skvěle funguje i past z boraxu a moučkového cukru, které promícháte v poměru 1:1. V obou případech se rybenky nalepí a vy je tak zneškodníte. Pastičky opět umístěte do míst nejčastějšího výskytu rybenek.

Trik s cedrovými hoblinami

Na inkriminovaná místa výskytu rozsypte cedrové hobliny. Vůni cedru totiž rybenky také nemají rády. Protože vám s touto metodou může v bytě vzniknout trochu nepořádek, je vhodné hobliny použít spíše ve venkovních prostorách, sklepech, chodbách a podobných místech. Každý týden je vysajte a aplikujte nové.

Lest pomocí křemeliny

Dalším způsobem, jak účinně zlikvidovat rybenky je použití křemeliny. Jedná se o nezpevněnou sypkou horminu, tzv. rozsivkovou zeminu, která je tvořena převážně opálovými schránkami rozsivek (jednobuněčné řasy). Tento drobivý bílý prášek rozsypte ve večerních hodinách, protože rybenky jsou aktivní zejména v noci a ráno naleznete rybenky v pasti.

