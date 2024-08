Žijí společně s vámi v bytě malé rybenky? Přestože nejsou nebezpečné pro lidské zdraví, jejich přítomnost v domácnosti může být známkou vážných problémů. Co jejich výskyt u vás doma znamená a jak se jich efektivně zbavit? Vyzkoušejte tyto jednoduché triky, díky kterým budete mít zdravou domácnost!

Rybenky preferují tmavé, vlhké a teplé prostředí, a proto se nimi nejčastěji setkáte v koupelnách, kuchyních a sklepech, kde nacházejí ideální podmínky pro svůj život. Pokud ovšem narazíte na větší počet rybenek, často jde o znamení, že v domácnosti panuje nadměrná vlhkost, která vede nejen k tomuto drobnému hmyzu, ale také k plísním a dalším problémům.

Kde se rybenky nejčastěji nacházejí a jak se jich zbavit, zjistíte z videa na YouTube, na kanálu Rýchla rota Bratislava:

Zdroj: Youtube

Milovníci navlhlé potravy

Přestože rybenky nejsou přímo nebezpečné pro zdraví lidí, mohou se stát nechtěnými společníky ve vašich zásobách. Tento hmyz se živí jak potravinami s vysokým obsahem škrobu a cukrů, tak i tapetami, knihami nebo textiliemi. Přítomnost rybenek v kuchyni však může znamenat, že jsou vaše potraviny uloženy na nevhodném místě. Ideálním zdrojem potravy pro rybenky je totiž mouka nebo cukr nacházející se ve vlhkém prostředí.

close info Profimedia zoom_in Rybenky milují papír, lepidlo, ale také oblečení a navlhlé potraviny.

Snížení vlhkosti v domácnosti

Abyste se v domácnosti zbavili rybenek, je důležité snížit vlhkost. Pravidelné větrání, používání odvlhčovačů vzduchu a důkladná izolace stavebních konstrukcí jako jsou zdi a podlahy, pomáhají vytvořit podmínky, ve kterých rybenky nemohou přežít. Nezbytné je také pravidelně kontrolovat a opravovat případné netěsnosti v trubkách a dalších vodoinstalací, protože tyto úniky vody mohou výrazně zvyšovat vlhkost v okolí.

Pravidelné udržování čistoty

Jelikož se tento hmyz živí také drobnými organickými zbytky, které se hromadí na podlahách, v rozích místností a za spotřebiči, je zásadní udržovat v bytě čistotu. Potraviny, které mohou být pro rybenky zdrojem potravy, zase skladujte v těsně uzavřených nádobách a pravidelně kontrolujte stav zásob, aby nedocházelo k jejich znehodnocení a přilákání tohoto hmyzu. Pravidelným a pečlivým úklidem tak odstraníte zdroj potravy rybenek, které budou nuceny opustit váš příbytek.

close info Shutterstock zoom_in Rybenky mají rády syrové brambory, tak jim je dopřejte!

Jednoduchá past na rybenky

Pokud se ve vaší domácnosti zabydlelo více rybenek, můžete je nalákat do ručně vyrobených pastí, a poté je jednoduše zlikvidovat. Stačí nastrouhat jednu bramboru a na papíru ji dát do míst, kde se rybenky nejčastěji vyskytují. Škrobu v bramboře jistě neodolají a přes noc si do ní zalezou. Druhý den ráno už jen stačí vše vyhodit, případně celou past zopakovat, abyste se zbavili opravdu všech rybenek.

Vůně esenciálních olejů

Stejně účinné odstranění rybenek z domácnosti může být i za pomoci esenciálních olejů. Tea tree či levandulový esenciální olej mají silné odpuzující účinky, díky kterým rybenky zaručeně odeženete. Nakapejte proto tyto oleje do rohů místností a nejenže se u vás rybenky už neobjeví, ale také si ještě krásně provoníte celý byt!

