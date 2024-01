Jak rychle převléknou povlečení na peřinách i polštářích? Půjde vám to snadno, když se naučíte tyhle triky!

Jak se porvat s povlečením!

Jako děti jsme se s povlečením často rvali obrazně i doslovně. Krátké dětské ruce na širokou peřinu rozpažením ani sílou nestačí, ale to všechno vyřeší čas. V dospělosti už peřinu jednoznačně přepereme, ale je fakt, že na povlékání peřin a dek existují také mnohé zlepšováky, které mohou práci významně zjednodušit. Znáte jednoduché triky, které se hodí při převlékání povlečení? Ocení je rozhodně ti s početnou rodinou!

Jedním takovým fíglem je způsob, kdy povlečení, které je naruby, navléknete na ruce až do vzdálených rohů. Rukama přes rohy chytíte i rohy peřiny a povlečení necháte z rukou přes vaše zápěstí i peřinu volně spadnout.

Právě v případě takto krkolomných návodů se hodí video, takže sem s ním! Tento kratičký příspěvek pro vás připravili na YouTube kanálu NaKonciDuhy.

Zdroj: Youtube

Triky jak vyměnit povlečení na peřině nebo dece

Pokud se rozhodnete povlečení tímto způsobem převlékat, a je to rozhodně funkční a rychlý způsob, pak můžete cíchy rovnou naruby prát i žehlit. Až přijde na převlékání povlečení, budou již rubovou stranou ven čili nachystané k okamžitému použití.

Podobně a také s povlečením naruby funguje i trik se srolovanou peřinou. Na postel položte povlak na peřinu, který je naruby. Přes povlak položte úhledně peřinu, tak aby oba materiály přes sebe pěkně lícovaly. Peřinu a povlak začněte balit jako roládu směrem od konce k zapínání peřiny k místu, kde je zapínání povlečení.

Vznikne dlouhá roláda, kterou tvoří tři vrstvy. Peřina a jedna i druhá strana povlečení. Když máte smotáno a jste na konci u zapínání, chytněte peřinu kousek od rožku společně s lemem jedné strany povlečení a přidržte je u sebe jednou rukou. Druhou rukou chytněte druhý lem, který je vespod rolády a tento přetáhněte pod celou roládou až k ruce, kterou držíte peřinu. Už teď bude patrné, že peřina je uvnitř v povlečení. Nyní můžete povlečení zapnout a pomalu vytáhnout druhý konec nebo peřinou zatřást, aby se roláda zase sama roztočila.

Přes veškeré snahy i v tomto případě vydá jeden obrázek za tisíc slov a úplně nejlepší je podívat se na video. Podívejte se například na demonstraci v pořadu Rachael Rayové, kterou najdete na jejím YouTube kanálu Rachael Ray Show.

V každém případě pamatujte, že ve dvou se to nejen lépe táhne, ale také snadněji převléká povlečení! Těžké objemné deky mohou zabrat všem, ale především těm, kteří trpí na problémy se zády či rukama, a tak nezapomeňte nabídnou pomoc, když to bude možné.

S malými povlaky pomůže pytel na odpadky

Co je to za nápad a jak použít při převlékání lůžkovin pytel na odpadky? Hodí se v případě, že je povlak na polštář příliš těsný nebo se prostě srazil. Pak se můžete pokusit objem polštáře zmenšit tím, že jej vložíte do pytle na odpadky a z pytle vysajte vzduch vysavačem.

Bez přebytečného vzduchu se celý polštář významně zmenší a vy pak na něj snadno navléknete čistý povlak. Pokud je povlak na polštář příliš úzký i krátky, bude nelehké dostat sáček ven. Nicméně v některých případech se i toto může hodit.

V případě, že se podobným způsobem perete například s potahy na molitanové matrace starších sedaček nebo lavic, zkuste molitan povléknout ještě mokrými potahy. Někdy to významně ulehčí práci, ale zavisí to na materiálu i tom, o kolik je potah menší.

