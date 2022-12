Úžasný adventní věnec z běžných kosmetických potřeb vyrobíte za pár minut

Advent už je v plném proudu a to znamená jediné, začít s vánoční výzdobou a hlavně mít krásný adventní věnec. Pokud jste ještě žádný nestihli sehnat, vyrobte si za pár minut a za pár korun netradiční krásný věnec z kosmetických potřeb!

Krásný věnec se čtyřmi svíčkami k adventu neodmyslitelně patří. Jeho tradice sahá hluboko do historie a při jeho výrobě se dříve dodržovala jistá pravidla. Adventní věnec by měl být dle tradice vždy kulatý, kruh totiž symbolizuje věčnost. Neměla by na něm chybět zelená a červená barva symbolizující život. I svíčky měly svůj význam. Často se na věnec dávaly tři svíce fialové, právě tato barva byla považována za symbol noblesy, ale také důstojnosti i pokání. Čtvrtá a poslední svíce bývala v barvě růžové, podle barvy roucha, které oblékal kněz čtvrtou adventní neděli.

Každá svíce má jiný význam

Za zmínku stojí i symbolika jednotlivých svíček na adventním věnci. První svíčka, která se zapaluje vždy první adventní neděli, nese význam naděje a od ní by se pak měly ty další zapalovat proti směru hodinových ručiček. Druhou adventní neděli rozsvěcujeme svíčku přinášející mír. Třetí neděli pak svíci přátelství a poslední, ta nejdůležitější, zase nese poselství lásky. Dříve se přidávala pátá svíce symbolizující Ježíše Krista.

Barvy na věnci měly v minulosti důležitou symboliku. Zdroj: 123rf

Pusťte se do toho!

Adventní věnce bývaly vyrobeny výhradně z jehličí, dnes už to nebývá pravidlem. Vy můžete zkusit vyrobit snadno a rychle adventní věnec z kosmetických potřeb. Jak na to, se podívejte ve videu:

Výroba vám nezabere déle jak třicet minut. Potřebovat budete polystyrenový korpus na věnec, tavnou pistoli, vatové odličovací tamponky, dekoraci podle uvážení a svíčky. Speciální pomůckou je ještě šroubovák, který vám značně usnadní práci. Hodit se budou i zapichovací držáky pod svíčky.

Jeden po druhém

Začněte tak, že si vezmete do ruky korpus, umístíte na něj vatový tamponek a šroubovákem jej zatlačíte dovnitř do korpusu přesně tak, jak to vidíte na videu. Otáčivým pohybem šroubováku vytvoříte krásný květinkový efekt. Pak postup opakujete stále dokola s dalšími vatovými pomůckami.

Jediné, na co si musíte dát pozor, je tlak, jakým umisťujete tamponky do korpusu, abyste jej přílišnou silou nerozlomili. Pokračujte ve stejné činnosti, dokud nebudete mít celý korpus zaplněný. Pak můžete přistoupit k samotnému zdobení věnce. Nejlepší je si rozmyslet, kam budete chtít umístit svíčky. Buď mohou kopírovat čtverec, nebo je můžete umístit do řady za sebou, popřípadě zkuste dvě umístit blízko k sobě a zbylé dvě zase dál od sebe.

Vatový tamponek šroubovákem zatlačte dovnitř do korpusu jeden po druhém. Zdroj: Shutterstock

Zdobení je hračka

Zdobení je nejzábavnější a nejkreativnější část. Fantazii se meze nekladou. Volit můžete decentní zdobení nebo naopak. Stejně tak materiál můžete kombinovat dle chuti a barevných preferencí.

Zdroje: www.frekvence1.cz, www.kudyznudy.cz, www.youtube.com