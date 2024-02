Uklízet se musí… Bohužel! Ale s těmito zlepšováky to zvládnete rychle a „levou zadní“.

Říká se, že čistota je půl zdraví. To platí i v případě úklidu, který působí jako pojistka, že doma bude klid, čisto a pořádek. A nejen to. Poslední výzkumy prokázaly, že uklizená domácnost blahodárně působí na psychiku. „Když máte uklizeno a řád kolem sebe, cítíte se i sami víc v pohodě,“ říká jeden z odborníků a dodává, že naopak chaos, špína a neútulno může u introvertních či citlivějších povah způsobovat úzkostné stavy a deprese. Proto raději pořádku zdar a pusťte se do toho!

Autor Pod vlivem čokolády vám ukáže, jak uklidit, aby vás to moc nebolelo… Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Ukliďte „hrubý nepořádek“

Zpočátku neřešte detaily – prach, upatlané zrcadlo nebo šmouhy na lince. Teď je důležité se vypořádat s hrubým nepořádkem, který je vidět a vnáší do bytu chaos. S čím začít? Třeba vyneste odpadkový koš. Ukliďte povalující se věci (oblečení, nádobí), dejte špinavé nádobí do myčky, srovnejte nábytek. Pokud máte čas, vyžehlete kopce prádla, které přetékají. Jakmile budete mít všechno srovnané, pak vám už nebude nic stát v cestě a můžete se vrhnout do úklidu.

close info Profimedia zoom_in Nejdříve trochu pokliďte a vyneste přeplněný koš.

Používejte hadřík z mikrovlákna

Při úklidu povrchů používejte hadřík z mikrovlákna, který výborně zachytává špínu a prach. Pokud ho nemáte po ruce, vsaďte na jakýkoliv kousek látky, který je vyrobený ze 100 % bavlny. Můžete použít cokoliv – starou plenu, povlak na polštář nebo starší tričko. Pozor – nikdy při úklidu nepoužívejte výrobky s polyesteru nebo froté ručníky. Odpuzují prach a moc by vám při pulírování nepomohly.

Vyprašte závěsy

Víte, kde bývá hodně prachu a špíny? Kupodivu na závěsech. Proto tato „zatemňovadla“ oken pořádně vyprašte, například tak, že povrch přetřete ručníkem. Popadanou špínu okamžitě vysajte a máte po starostech.

close info Profimedia zoom_in Na závěsech nejvíce ulpívá nečistota a prach.

Před vytíráním vysajte

Řeknete si, proč budete přidělávat práci? Ale věřte, že to stojí za to! Vysavač zbaví zem hrubé špíny, kterou byste mopem nebo hadrem jen „rozpatlali“ po povrchu. Při mytí podlahy se pak můžete soustředit na čištění přilepených věcí jako jsou vlasy, prach a podobně. Při vytírání postupujte vždy od konce místnosti ke dveřím.

Dejte čas chemii

Úklid vám usnadní různé čisticí prostředky. Aby dobře fungovaly, potřebují určitý čas. Proto vždycky postříkejte znečištěnou plochu a jděte dělat něco jiného (třeba doplňte zásobník mýdla, přineste toaletní papír). Po pár minutách se vraťte a dočistěte zbývající špínu. Půjde vám to jako po másle! Stejný časový odstup zvolte i při leštění. Uvidíte, že přípravek bude fungovat lépe.

close info Profimedia zoom_in Nejdříve vysajte na frekventovaných místech.

Luxujte jinak

Většina z nás luxujte od oken ke dveřím. Zkušené pokojské ale radí jiný fígl: „Luxujte od nejfrekventovanějších míst, kde se nejvíc chodí nebo sedí. Tam bývá logicky hodně špíny… Nejlepší je proto luxovat od vchodu až k oknům. Nejhorší špína tak hezky zůstane za vámi...

Dočistěte, co se dá...

Některé čističe po sobě bohužel zanechávají šmouhy. Abyste se jich zbavili, zkuste je vyleštit roztokem stolního octa a vody. Výhoda této „octové lázně“ je v tom, že výborně odstraňuje nečistoty, pohlcuje pachy a máte ji kdykoliv po ruce!

Zdroje: www.spektrumzdravi.cz