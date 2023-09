Možná jste si také pořídili domů rýmovník a už se těšíte, jak bude prospěšný nejen při rýmě, kterou nese ve svém názvu. Možná vás ale také překvapí, že opravdu není rýmovník jako rýmovník a jeho přibližně tři sta padesát druhů může mít odlišné účinky. Které druhy jsou ty nejznámější?

Rýmovník se do našich končin dostal ze své původní domoviny, kterou jsou tropické oblasti Afriky, ale také Austrálie, Arabský poloostrov, Indie nebo Čína. V tamní přírodě bychom jej mohli najít na okrajích lesů i v přímořských oblastech, a to proto, že není příliš náročný na specifické podmínky. Patří do čeledi hluchavkovitých a jako každá správná hluchavka, má i on léčivé účinky, které jsme se naučili využívat. Je proto dobré vědět o rýmovníku něco víc.

Jak je to s rýmovníkem a přípravou léčivého čaje? To prozrazuje následující video z youtubového kanálu Bylinkovo.cz:

Zdroj: Youtube

Jak bylo uvedeno, rýmovníky se dělí na velké množství druhů, z nichž ale nejčastěji pěstované pro pomoc při různých zdravotních neduzích jsou jen čtyři z nich. Jde o rýmovník citronový, eukalyptový, purpurový a molici stříbrnou. Jak se tyto druhy liší, jak je rozeznáme a s čím nám mohou pomoci?

Rýmovník citronový

Tento druh poznáme celkem snadno podle jeho chuti, která připomíná mátu peprnou nebo oregano, a také podle citronovo-eukalyptové vůně. Jde o rostlinku, kterou můžeme pěstovat v létě venku a v zimě ji i s květináčem budeme uchovávat na světlém ne příliš teplém místě v domě.

Kromě antibakteriálních a protizánětlivých účinků využijeme také jeho chuťové vlastnosti, které umožňují použít jej jako koření v kuchyni. Kromě toho nás zbaví much a komárů, tedy nepříjemného hmyzu, který nesnáší jeho silice.

Rýmovník eukalyptový

Ve vůni eukalyptového rýmovníku ucítíme stejně jako u toho citronového vůni máty, jen už se k ní nepřidává oregano, ale spíše meduňka. S jiným druhem si jej nespleteme kvůli velmi silným dužnatým listům, které ani nemá smysl zkoušet sušit do zásoby.

Rýmovník eukalyptový můžeme pěstovat v létě i v zimě ve vnitřních podmínkách, i když mu prázdninový pobyt na čerstvém vzduchu udělá jen dobře. Jen pozor na přímé slunce, které mu může uškodit.

Výluh z tohoto rýmovníku můžeme využít pro ošetření drobnějších poranění. V rukou promnuté lístky uvolňují silice, které při vdechnutí pomáhají s rýmou a nachlazením. Doporučují se také astmatikům a lidem s vysokým krevním tlakem a srdečními problémy, kteří by měli vypít denně šálek rýmovníkového odvaru. Ale pozor, vzhledem k jeho síle stačí na jeden šálek jediný lístek.

close info Shutterstock.com / Elena Kirey zoom_in Rýmovník purpurový (Plectranthus purpuratus)

Rýmovník purpurový

Říká se mu moud a bývá popisován jako bratr rýmovníku. Přesto pro něj není žádné nachlazení velkým problémem. V jeho listech je obsaženo opravdu velké množství vzácných léčivých silic, které se postarají o problémy v dýchacích cestách.

Poznáme jej podle nafialovělých listů a jen těžko bychom si jej tedy spletli s jakýmkoliv jiným. Navíc se rozrůstá tak rychle, že bychom jej měli sázet do truhlíku vždy samotný. Ostatní rostlinky by totiž velmi brzy neměly žádnou šanci na přežití.

Molice stříbrná

V tomto případě jde o jeden z druhů, které jsou mezi rýmovníky vůbec nejoblíbenějšími. S ostatními si jej nespleteme, protože má listy porostlé drobnými chloupky, které mu dodávají skutečně stříbřitou barvu.

Stejně jako i ostatní rýmovníky působí i molice stříbrná protizánětlivě a uklidňuje dýchací cesty. Utržený lístek po poškození, tedy po rozemnutí mezi prsty, svojí eukalyptovou vůní pomáhá zahánět akutní potíže a uvolňuje dýchací cesty při rýmě a nachlazení.

Sušte, nakládejte, míchejte – a užívejte

Mohlo by se zdát, že rýmovník lze využívat pouze v čerstvém stavu, ale není to pravda. Tak jako u ostatních bylinek, je i u rýmovníku možné jeho listy sušit (kromě toho eukalyptového) a vařit z nich čaj.

Můžeme jeho listy také nakládat do medu a konzumovat buď na lžičce nebo rozpuštěné ve vodě jako sirup.

Z rozetřených čerstvých listů a kokosového oleje připravíme také účinnou mast na odřeniny. Dětem ji pak můžeme při rýmě mazat pod nos, aby déle vdechovaly rýmovníkové silice.

Máte doma rýmovník? A je to právě jeden ze jmenovaných nejčastějších a nejúčinnějších druhů? Pokud ne, je ten správný čas si nějaký pořídit.

