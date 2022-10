Proč byste právě teď měli přenést rýmovník do své ložnice. Je to důležité

Že jste ještě neslyšeli o rostlině jménem rýmovník? Pak zbystřete, jedná se totiž o léčivku, kterou seženete v každém zahradnictví a stojí pár korun. Její účinek na dýchací cesty je však neocenitelný, tudíž nad její koupí vůbec neváhejte.

Když už si jeden rýmovník koupíte, snadno z něj vypěstujete další rostlinky. Uštípněte si kousek, dejte do vody a čekejte. Nebude to trvat dlouho a zakoření. Následně dejte rostlinu do zeminy s pískem, nebojte, chytne se okamžitě. Pokud rýmovník nebudete zaštipovat, může vyrůst do metrové výšky. Až ho budete přesazovat, dbejte na to, aby byla zemina dobře propustná, rýmovník měl prodyšný květináč a substrát obsahoval písek.

Možná budete překvapeni, ale rýmovník můžete použít i v kuchyni. Hodí se k dochucování zeleniny, polévek či masa. Také odpuzuje hmyz a to včetně molů, což se hodí, pokud se jich nemůžete zbavit. Pokud navíc rýmovník pěstujete doma, lépe se vám bude dýchat, čistí totiž vzduch.

Sirup z rýmovníku za studena je ideálním pomocníkem na zimní období. Zdroj: Profimedia

Rýmovník funguje jako repelent proti hmyzu

Jde o skvělý přírodní repelent, jehož vůně odpuzuje mouchy i komáry. Účinným pomocníkem je i v boji proti chřipce a nachlazení, stačí si z něj udělat čaj. Funguje jako skvělá přísada při inhalaci, ulevuje od bolesti v krku, ucpaného nosu a rýmy. Můžete s ním ošetřit i rány po bodnutí hmyzem či ekzém.

Při rýmě si připravte odvar z rýmovníku. K jeho přípravě budete potřebovat jeden lístek rýmovníku a 200 ml vody. Jeho popíjením si snížíte vysoký tlak, upravíte hladinu cholesterolu a srovnáte srdeční rytmus. Výluh lze používat i na drobné ranky a spáleniny. Odstraňuje ledvinové a žlučníkové kameny.

Vyrobte si mast na rýmu z rýmovníku. Zdroj: iva/Shutterstock.com

Rýmovník patří na parapet do ložnice

Pokud někam rýmovník patří, je to ložnice nebo dětský pokoj. V jeho přítomnosti se totiž lépe dýchá. Jde o neocenitelnou bylinku i pro astmatiky. Má příjemnou vůni, která připomíná směsici máty, eukalyptu, meduňky a kafru.

Rýmovník miluje světlo a teplo, dejte ho tedy na parapet, klidně i nad radiátor, ničemu neublížíte. Zalévejte ho opravdu až v okamžiku, kdy bude substrát úplně suchý. Uvidíte, že se vám bude v ložnici lépe dýchat a navíc vás nebude trápit ucpaný nos a škrábat v krku ze suchého vzduchu z radiátorů.

