Lopatkovec: Kompletní návod, jak ho pěstovat, aby byl krásný a zdravý

Ideální pokojová rostlina by měla být velice dekorativní, a přitom nenáročná na pěstování. Přesně tyto požadavky splňuje tropický lopatkovec. Tmavě zelené listy během letního období doplňují něžné bílé květy připomínající lilii. Rostlina navíc v bytě funguje jako skvělá čistička vzduchu.

Lopatkovec (Spathiphyllum) pochází z tropických pralesů Jižní Ameriky, kde dorůstá až metrové výšky. V podmínkách našich bytů bude asi o polovinu menší, ale na kráse mu to neubere. Protože je ze své domoviny zvyklý na rozptýlené světlo, nikdy bychom ho neměli stavět na přímé slunce, spálilo by mu listy. Lepší je umístění na květinovém stolku nebo na polici kousek od okna.

Vzhledem k potřebě větší vzdušné vlhkosti bude lopatkovci vyhovovat i koupelna, podmínkou je jen okno, které mu poskytne přístup denního světla. Stejně tak ho můžete postavit do ložnice, kde bývá přes zimu o něco chladněji než v obýváku. Lopatkovec je známý tím, že pohlcuje toxiny, které se do vzduchu vzlínají z levnějších podlahových krytin, nábytku a laků, takže vám pomůže doma vytvořit zdravé prostředí. Jen na jednu věc musíme dávat opravdu pozor: je silně jedovatý. Vyberte mu proto místo z dosahu dětí a domácích mazlíčků.

Stejně jako jiné tropické rostliny, také lopatkovec prospívá nejlépe, pokud ho zaléváte vodou dešťovou Zdroj: Shutterstock.com

Jak lopatkovec zalévat

V tropickém pralese bývá hodně vlhko, takže se zdá, že lopatkovec bude potřebovat hodně zalévat. Bohužel v květináči je příliš mnoho vody spíš na škodu, přelité kořeny mohou začít zahnívat. Zálivku tedy rostlině dopřejte sice pravidelnou, ale přiměřenou, a raději se zaměřte na zvyšování vlhkosti vzdušné. K lopatkovci například přistavte misku s kamínky, do které budete pravidelně dolévat vodu. Rostlina má také ráda rosení, občas ji můžete i osprchovat, ovšem nikdy to nedělejte v době, kdy kvete. Voda se nesmí dostat na květy, i kdyby to byla třeba jen lehká sprška z rozprašovače! V čase kvetení proto jen otírejte listy vlhkým hadříkem.

Stejně jako jiné tropické rostliny, také lopatkovec prospívá nejlépe, pokud ho zaléváte vodou dešťovou nebo alespoň dostatečně odstátou. Minerály obsažené v tvrdé vodě přímo z kohoutku mu nedělají dobře a nepotěší ho ani voda příliš studená.

Lopatkovec se nedoporučuje příliš často hnojit Zdroj: Shutterstock.com

Co když lopatkovec nechce kvést?

Lopatkovec se nedoporučuje příliš často hnojit, nicméně pokud se mu nechce nasadit květy, můžete mu pomoci hnojivem pro kvetoucí pokojové rostliny, které mu budete podávat během léta jednou za čtrnáct dní v dávkách uvedených na obale.

Mladé rostliny budou potřebovat jednou za rok přesadit. Volte vždy jen o něco větší květináč než ten stávající, aby se rostlina nesoustředila jen na tvorbu kořenů a raději se snažila kvést. Substrát by měl obsahovat rašelinu promíchanou s pískem či perlitem a musí dobře propouštět vodu. Na dno nádoby je vhodné umístit drenážní vrstvu z kamínků či keramzitu.

Během přesazování je možné rozdělit trsy a lopatkovec si namnožit. Dejte jen pozor, ať přitom nepoškodíte kořeny. Nejlepší dobou pro přesazování a množení je jaro, naopak naprosto nevhodná je zima, kdy by rostlina měla spíš odpočívat.

