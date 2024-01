Proč dávat sáček s rýží do lednice. Mnozí se nejspíš dovtípí, jiným napovíme! Rýže je totiž nejen chutná příloha, ale i pomocník, kterého se hodí mít po ruce.

Rýže je docela běžná ve všech domácnostech a může vás i zachránit, třeba když se vám podaří namočit telefon. Asi víte, že právě tehdy může váš telefon nebo jinou elektroniku doslova vytáhnout z louže, respektive vsákne veškerou vodu.

Právě absorpce vlhkosti je jednou ze zásadních a dobře využitelných vlastností rýže. Pokud chcete omezit vlhkost a tím tak riziko vzniku plísní v ledničce, nechte v něm rýži v otevřené krabičce nebo prodyšném sáčku. Kromě vlhkosti rýže zbaví ledničku také zápachu, což se jistě také počítá.

Docela jiné téma je, jakým způsobem v lednici uchovávat vařenou rýži. Pokud máte problém s tím, že je rýže příliš lepivá či naopak suchá nebo tušíte, že představuje zdravotní riziko, podívejte se na tento příspěvek z YouTube kanálu Try Less Meat. Autorka vám ukáže, jakým způsobem postupovat, aby byla rýže vynikající i po skladování v lednici.

Pozor na skladování vařené rýže!

Uvařená rýže je bohužel místem, kde dochází také k růstu bakterií a rýže konkrétně trpí na Bacillus cereus. Pozor by si měli dát všichni, kteří trpí na alergie, či přímo plísňová onemocnění. Nicméně nárůst bakterií a plísně mohou být zdravotním rizikem pro všechny, dokonce se někdy mluví i o otravě z jídla způsobené ohřívanou rýží.

Proto je dobré řídit se jednoduchými pravidly. Snažte se vařit rýži jen po menších porcích a co nejdříve ji spotřebovat. Pokud víte, že ji nesníte hned a chcete ji skladovat v lednici, okamžitě ji co nejvíce zchlaďte studenou vodou. Nenechávejte rýži při pokojové teplotě více než dvě hodiny. Ideálně zchlazenou a okapanou rýži uložte do lednice hned, jak je to možné.

Jak použít rýži v domácnosti?

Vraťme se ale k použití rýže v domácnosti. Její malé množství se přidává také například do soli nebo cukru, aby nehrudkovatěly či krystalizovaly.

Rýži můžete v otevřené nádobě umístit také do koutů, kde čelíte často plísni a zvýšené vlhkosti stěn. Poslouží také jako likvidátor pachů, a pokud do rýže kápnete také trošku esenciálního oleje, nepříjemný kout navíc i provoní.

Rýže, stejně jako opravdový písek, vám mohou pomoci s čištěním špatně dostupného vnitřku láhve, termosky nebo jiného dutého prostoru. Rýži do místa nasypte, přidejte trošku vody nebo octa a nádobou třeste, aby se stěny i dno s rýží třely. Saponát nepřidávejte. Bublinky by zabránily tření rýže o stěny.

Rýže je také ideální náplní polštářku pro prohřátí bolavých zad, ramen či kloubů. Pokud se nehodláte vrhnout na výrobu polštářku, docela vám postačí naplnit rýží obyčejnou bavlněnou ponožku, zavázat ji na uzel a tento provizorní sáček nahřát minutu či dvě v mikrovlnce.

