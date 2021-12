Nečekaná využití šampónu v domácnosti: Na škrábance, zrcadla i zatuhlé panty

Nebojte se, tohle není článek o tom, že si šamponem můžete umýt kuchyň nebo podlahu. Ale můžete! Našli jsme vám několik tipů, kde je šampon skutečně dobré použít a které dávají smysl.

Šampon na vlnu

Šampon je normální mycí prostředek upravený speciálně pro vlasy, takže je jemný, nedráždivý a v podstatě jej můžete použít na mytí čehokoliv. Na to byste jistě přišli sami. Šampón je ale skutečně vynikající na praní svetrů. Je to díky obsahu lanolinu. A tak pokaždé, když nemáte speciální prací prostředek na vlnu, klidně sáhněte bez obav po šamponu na vlasy. Příze se po něm nesrazí, nezplstnatí ani jinak nedegraduje.

Šampon je dostatečně jemný k vlně, ale také k dalším delikátním materiálům. Zdroj: Bruna Falvo Fugulin / Shutterstock.com

Zipy i panty rozpohybuje šampon

Kapka šamponu je také dobré mazivo. Z tohoto důvodu vám pomůže s vrzajícími dveřmi nebo při uvolňování matiček, ale hlavně jej oceníte na věcech, které by olejová maziva nesnesly. Například se olej nehodí na zip u bundy, tašky nebo na botách. Kapičku šamponu aplikujte po celé délce zipu a nejlépe i mezi zoubky.

Pokud zip trhne, zkuste použít kapku šamponu. Zdroj: Shutterstock.com / Anastasia Pelikh

Šampon je skvělý na plavecké a potápěčské brýle

Potápěči, ale také děti, které si rády hrají ve vodě s maskou či plaveckými brýlemi, ocení kapičku šamponu před každým použitím. Navíc v malé lahvičce hotelového balení nezabere šampon žádné velké místo. Kapku šamponu rozetřete po obou stranách čiré plochy brýlí v tenké vrstvě a pořádně opláchněte. Maska či plavecké brýle se pak budou méně mlžit.

Škrábance zmizí po použití šamponu

Na optických či slunečních brýlích naopak zamaskujete škrábance. Šampon vaše brýle neopraví, ale stopu po škrábanci zamaskuje. Šampon se samozřejmě hodí i k jejich očistě.

Šampon dočasně skryje poškrábání brýlí. Zdroj: Velychko / Shutterstock.com

Šamponový čistič

Šampon smíchaný s jedlou sodou je ideální pastou na čištění chromových povrchů. Můžete jej použít v koupelně, ale třeba také na autě. Nikdy nezapomeňte chrom vytřít do sucha, to je při jeho očistě to úplně nejdůležitější.

Zrcadla ošetřete šamponem

Protože šampon pomáhá proti mlžení, můžete jej použít i na mytí zrcadel nebo jiných skleněných ploch nebo oken.

Předejďete rosení zrcadel pomocí šamponu. Zdroj: Dariusz Jarzabek / Shutterstock.com

Kožené boty a šampon

Šampon se také hodí na čištění bot z kůže. Pomůže jim navrátit lesk a zamaskuje škrábance. Ošetření bot šamponem pomáhá i proti vzniku map od soli, které vznikají především v zimě. Po ošetření nezapomeňte, že kůže se musí sušit pozvolna, aby neztvrdla.

Bílé mapy od soli jsou pro boty pohroma Zdroj: Shutterstock.com / FotoDuets

Šampon je jemný mycí prostředek

Díky složení, které je určené pro kontakt nejen s vlasy, ale hlavě s pokožkou hlavy, šampon můžete rozhodně použít jako mýdlo, saponát na nádobí nebo prací prostředek delikátních či dětských oděvů. Hodí se pro alergiky i ekzematiky, kteří často trpí při používání klasických mycích prostředků. Použitím pěnivého mycího prostředku jako je obyčejný šampon nepokazíte ani očistu dalších povrchů.

Zdroje: https://home.howstuffworks.com, https://www.thespruce.com