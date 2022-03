Proč přidávat do saponátu jedlou sodu: Zkuste to, rozdíl je obrovský

Jedlá soda má neuvěřitelný záběr. Mějte ji vždy po ruce, bezvadně ji využijete v mnoha situacích. Její použití je neuvěřitelné snadné a praktické. Její účinky tkví v kombinaci šetrnosti s velkou čisticí sílou. Přidejte k ní saponát a úklid máte v malíčku!

Ach jo, zase úklid! Známá věta, která vystihuje mnohé! Ale tato činnost nemusí být nepříjemná, když si k ruce vezmete ty správné parťáky. Vyzkoušejte jednoduché čištění celého domu pomocí univerzální a levné sody bikarbony, kterou seženete v každém obchodě.

Častokrát člověk nakoupí spoustu drahých čisticích prostředků, a stejně vše nevyčistíte přesně tak, jak by chtěl. Někdy jsou prostě tyto ne zrovna levné čisticí prostředky tak trochu na nic. Pak přichází na řadu osvědčený pomocník jménem jedlá soda. Funguje sama o sobě, anebo ji můžete posílit i dalšími zajímavými ingrediencemi.

Vyrobte si účinný čisticí prostředek. Postačí vám k tomu čtyři ingredience: jedlá soda, ocet, saponát na mytí nádobí a voda. Zdroj: shutterstock.com

Soda bikarbona má širokou škálu použití

Jedlá soda, nebo též soda bikarbona je v podstatě chemická látka zvaná hydrogenuhličitan sodný a má opravdu širokou škálu použití. Je klíčovou složkou v mnoha uznávaných receptech, jako jsou sušenky, bábovky či koláče, ale zároveň ji můžete využít i k čištění různých povrchů. Prostě v domácnosti se jedlá soda neztratí a rozhodně to stojí za to ji vyzkoušet. Nikdy víc už nebudete chtít uklízet jinak!

Čistota a lesk nade vše

Drhnutí a čištění koupelny či toalety rozhodně nepatří mezi oblíbené domácí práce. Často a v pravidelných intervalech se na všech obkladech, dlažbě, vodovodních kohoutcích i toaletě dělají nevzhledné skvrny, vodní kámen i nánosy mastnoty. A protože každá hospodyně chce mít svou domácnost jako z alabastru, je potřeba s těmito nedostatky co nejefektivněji zatočit a zbavit se jich!

Odpovídající pH čističe je důležité

Když chcete v jakékoliv činnosti dosáhnout kýženého výsledku, je dobré držet se jistých zásad a postupů. Platí to i o úklidu. V koupelně byste měli vždy nejprve použít zásadité čisticí prostředky, které mají pH 7,5 a více. A právě tím je jedlá soda, která je při úklidu vlastně nepřemožitelná a má pH dokonce 8 až 9. Ve chvíli, kdy se zbavíte veškeré nechtěné špíny právě zásaditým prostředkem, čímž zlikvidujete všechnu mastnotu, můžete začít uklízet i těmi kyselými. Měly by mít pH okolo hodnoty 2 a díky nim zpacifikujete vodní kámen a dlouho usazené nečistoty. Takže po jedlé sodě si můžete vzít k ruce bílý ocet. Kombinace obou těchto ingrediencí vás dokonce velmi účinně zbaví i plísní.

Jedlá soda, nebo též soda bikarbona má opravdu širokou škálu použití. Zdroj: shutterstock.com

Vyrobte si účinný čisticí prostředek

Postačí vám k tomu čtyři ingredience, kterými nejen odstraníte veškeré nečistoty, ale také vše vydezinfikujete. Je to právě jedlá soda, ocet, saponát na mytí nádobí a voda. Jak na to? V menší nádobě smíchejte jedlou sodu s prostředkem na nádobí tak, aby vám vznikla hustá pasta. Následně směs lehce nařeďte vodou a přidejte pár polévkových lžic octa. Jednotlivé suroviny míchejte tak dlouho, aby byl roztok absolutně bez hrudek. Váš nový vlastnoručně vyrobený čistič by měl být natolik tekutý, aby jej šlo přelít do rozprašovače a následně aplikovat. Pak už jej můžete nanášet na všechna znečištěná místa a nechat pár minut působit. Nakonec vše důkladně vydrhněte houbičkou nebo kartáčem a řádně opláchněte čistou vodou.

Zdroje: www.bechermarket.cz, www.bydlimekvalitne.cz, www.adbz.cz