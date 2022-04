Jak nejúčinněji na šatní moly? Naše babičky je vyháněly vínem.

Dnes už to sice není pravidlo, ale i tak je možné, že v šatní skříni objevíte moly. Pokud se to stane, není úplně snadné se jich zbavit. To, že vás navštívili, poznáte díky dírkám na oblečení, na kterém si evidentně pochutnávají.

Když přijdete na to, že mol šatní navštívil vaši skříň, nenechte ho se v ní zabydlet, ale co nejrychleji se ho zbavte. Pokud se vám nechce používat lapky na moly nebo chemické odpuzovače, vyzkoušejte babské rady, které vás nevítaných návštěvníků bezpečně zbaví také.

Nejsnadnějším řešením jsou samozřejmě lapky na moly, které zakoupíte v obchodech. Ty jsou sice účinné, ale také nebezpečné, hlavně pak, pokud máte malé děti. Také není úplně super, když se vám lepidlo, které na lapkách je, aby se na ně moli přilepili, dostane na vaše oblečení. Nejde totiž snadno dolů.

Vyzkoušejte sílu vína či octa

Vyzkoušejte tedy raději přírodní prostředky, které moly odpudí. Důležité ale je oblečení přeskládávat a prát minimálně jednou za měsíc. A to samozřejmě i to, které často nenosíte. Moli totiž právě toto zatuchlé oblečení vyhledávají. Nikdy tedy nedávejte vlhké prádlo nebo dokonce mokré do šatny. Vždy musí být perfektně vysušené.

Když přijdete na to, že mol šatní navštívil vaši skříň, nenechte ho se v ní zabydlet, ale co nejrychleji se ho zbavte. Zdroj: Shutterstock

Ideálním přírodním odpuzovačem je sáček s levandulí, který mu navíc dodá příjemnou vůni. Ne tak ale pro moly, ti vůni této fialové bylinky vysloveně nesnášejí. Další možností je sklenička octa, vína nebo piva. Tyto tekutiny totiž moly nalákají a ti se v tekutině utopí. Dávejte však pozor, aby obsah skleničky neskončil na oblečení.

Nastražte skleničku octa, vína nebo piva. Tyto tekutiny totiž moly nalákají a ti se v tekutině utopí. Zdroj: Shutterstock

Účinný je také čerstvý pepř

Možná se budete divit, ale účinný je také pepř. Umístěte tedy do šatny čerstvě namletý pepř. Dobrou službu udělá i smrková větvička či kostka mýdla, ta svou podivnou vůní moly také odpuzuje.

Nemyslete si ale, že když dáte přípravek do šatny, moli se už nikdy neobjeví. Snažte se tedy přijít na to, odkud se mol vzal. Může se totiž jednat o mola interiérového, ten pro změnu napadá dlouho uskladněné potraviny ve špajzu. Napadené potraviny vyhoďte a vymyjte celou spíž. Budete tak mít jistotu, že zlikvidujete nakladená vajíčka a moli se už nevrátí. Nebojte se ani zdravotně nezávadné dezinfekce.

Zdroj: www.napady-navody.cz, www.dewolf.cz, www.veselebydleni.cz