Různé sázky a herní triky dokážou skvěle navodit tu správnou atmosféru mezi přáteli i rodinou. Natrénujte si některé triky do zásoby, se kterými ve společnosti zazáříte! Nejenže se všichni budou náramně bavit a soutěžit, ale ještě k tomu budete mít výhru zaručenou.

Ať už jdete s přáteli do hospody nebo s kamarádkami na skleničku vína, velmi často se stává, že se chce někdo o něco vsadit. Vezměte to do svých rukou a předveďte, jaké triky máte v rukávu. Výhra pro vás může znamenat oblíbený drink zdarma nebo cokoliv jiného, o co si řeknete, jelikož vždycky vyhrajete. Je to snadné a geniální!

Naučte se hned několik triků podle video návodu na YouTube, na kanálu TopTrendingCZ, které z vás udělají mistry sázek:

Zdroj: Youtube

Mince do lahve

Také znáte ten klasický trik kouzelníků s ubrusem? Vyzkoušejte méně riskantní číslo pouze s lahví, bankovkou a mincemi. Na hrdlo prázdné lahve položte bankovku a na ní ještě dvě nebo tři mince. Poté nabídněte přátelům, aby dostali mince do lahve, aniž by se jich dotkli. Trik spočívá v rychlém a rovném škubnutí bankovky.

Chycení padající bankovky

K této sázce budete potřebovat pouze bankovku, o kterou třeba může hrát. Protivník má pouze jeden úkol, a to chytit padající bankovku. Háček však spočívá v tom, že lidské reflexy jsou na rychlost bankovky příliš pomalé. Vyzkoušet to bude chtít určitě několikrát, a vy se tak můžete těšit z pořádné výhry.

S těmito triky zvítězíte nad kde kým.

Sklenička na papíře

Připravte si tři prázdné skleničky a list papíru. Dvě skleničky postavte vedle sebe tak, aby byl mezi nimi prostor větší, než je třetí sklenička. Poté na ně dejte kus papíru a sdělte svým přátelům, aby položili třetí skleničku na střed papíru. To se jim však nikdy nepodaří! Papír se totiž musí nejdříve složit do harmoniky, aby skleničku udržel.

Trik s obrácenou lahví

Postavte prázdnou lahev hrdlem dolů na střed bankovky. Protivníkovým úkolem bude odstranit lahev z bankovky, aniž by se jí dotknul a lahev přitom převrátil. Většina lidí začne za bankovku tahat, ale lahev přece jen vždy spadne. Trik však spočívá v postupném rolování. Držte bankovku po stranách a srolovaný střed lahev sám opatrně posune. Funguje i bouchání do stolu a postupné vytahávání bankovky.

Balanc mince na kartě

Vezměte prázdnou skleničku a položte na její okraj kreditní kartu. Poté vyzvěte svého protivníka, aby umístil minci na okraj karty, aniž by přitom spadla. Takový úkol se mu nemůže podařit, protože sklenice musí být plná tekutiny, aby k ní okraj karty přilnul.

Použít můžete jak kreditní kartu, tak i třeba stravenku.

Sklenice a mince

Na další trik budete opět potřebovat prázdnou sklenici a dvě mince. Obě mince položte na okraj sklenice a řekněte svému kamarádovi, aby ji zvednul pouze dvěma prsty bez shození mincí. Jediné, co stačí udělat je, že mince stlačíte prsty dolů tak, abyste je drželi opřené o stranu sklenice. Následně už snadno sklenici i s mincemi zvednete ve vzduchu.

Závod v pití

Připravte si dvě sklenice piva a protivníkovi zase dva plné panáky. Výhercem se stane ten, kdo vypije své drinky jako první. Možná se vám to zdá nemožné vyhrát, ale tento závod však není o rychlosti, nýbrž o lstivosti, jelikož to má svá určitá pravidla. Nesmíte se dotknout toho druhého, ani jejich sklenic, a musíte použít pouze jednu ruku.

Následně si zažádejte o náskok a začněte pít pivo. Jakmile ho dopijete, může protivník začít pít panáky. V ten moment ale začne závod vám, jelikož prázdnou sklenicí přiklopte druhý panák svému soupeři. On s tím nic nebude moct udělat, a tak si dokonce i v klidu můžete dopít své druhé pivo.

Střídající panáky

Položte na stůl šest skleniček a to tak, že tři vedle sebe budou plné a další tři budou prázdné. Úkolem protihráče je, aby se prázdné skleničky pravidelně střídaly s plnými, přičemž může sáhnout pouze na jednu skleničku. Po nějaké době přemýšlení to jistě vzdá, jelikož to může splnit jen tehdy, když tekutinu z prostřední skleničky přelije do prostřední prázdné.

U sázek se jistě každý pobaví!

Pití z uzavřené lahve

Že nelze vypít nápoj z uzavřené lahve od vína? Vsaďte se s ostatními, že vy to zvládnete levou zadní! Jim to bude připadat jako absolutně nemožné, a tak to jistě s radostí přijmou. Jakmile se vsadíte, otočte uzavřenou lahev vzhůru nohama, nalijte do prohlubně skla trochu tekutiny a vypijte ji. Nikdo nebude moct popřít, že jste z uzavřené lahve nepili!

Z lahve do sklenice

Na poslední trik budete potřebovat pivo v lahvi, prázdnou skleničku a brčko. Protivníkovi sdělte, že musí dostat pivo do sklenice, aniž by ho přeléval nebo vyplivoval. Jak jinak tedy na to? Stačí, když vložíte brčko do lahve, přiložíte ústa na hrdlo a budete vydechovat. Druhou stranou brčka tak poteče pivo rovnou do vaší prázdné sklenice.

Zdroje: cleverly.me, instructables.com, beamazed.com