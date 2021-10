Žrouti proudu v domácnosti: Tyhle přístroje úplně zbytečně zvyšují spotřebu

Ceny energií nezadržitelně rostou. Víte, kde všude můžete ještě šetřit? Zkontrolujte s námi, zda pamatujete na všechny možnosti, jak doma šetřit energie. Není to populární téma, ale není na zbyt. Šetřit bychom měli všichni, a nejen kvůli cenám.

Zhasínáním skutečně ušetříte

Kolikrát už jste řekli dětem, že mají zhasínat v místnosti? Je to nešvar, který se objevuje v každé domácnosti, a někdy můžeme za rozsvícené světlo i my. Nenechávejte rozsvícená světla na zahradě, ve vchodu domu či jinde. Nejen že zbytečně utrácíte za rozsvícené světlo, také lákáte do okolí nočního světla pavouky. Jestliže neustále čistíte okolí vchodu od pavučin, pak omezte světlo také kvůli nim.

Chytré světlo vám pomůže uspořit Zdroj: Shutterstock.com / tomorn pukesorn

Energie šetřete správným používáním spotřebičů

Používejte spotřebiče uváženě. Do této kategorie patří hlavně spouštění programu poloprázdné myčky, pračky či naopak ohřívání plné konvice vody pro jediný šálek čaje. Neplýtvejte energií a vodou, oboje je drahé a cenné. Spotřebiče také nabízejí ekonomicky výhodné programy, využívejte jich, pokud je to možné.

Věříte, že skutečně ušetříte, když naporcované maso ze zabíjačky budete mrazit několik měsíců? Udělejte si jasno v tom, co se skutečně vyplatí a co je jen plýtvání.

Využívejte spotřebiče na doporučené maximu, nikoli poloprázndné. Zdroj: Andrey_Popov / Shutterstock.com

K šetření energií pomáhají i energetické štítky

Nakupujte nejlepší možné spotřebiče podle energetického štítku. Některé domácí spotřebiče se nezastaví a jejich používání tvoří velkou část měsíčního vyúčtování. Všimněte si také, že se označení energetických štítků změnilo. Jednoduše řečeno, co bývalo A+ je nyní C. Ano, o tolik se spotřebiče vylepšují, že bylo třeba posunout stupnici!

I na osvětlení se dá ušetřit

Sviťte menšími lampami, vybírejte dobře žárovky, a pokud chcete dekorační osvětlení na zahradu, sáhněte po tom solárně nabíjeném.

Solární lampa osvětluje přístup k domu. Zdroj: Grisha Bruev / Shutterstock.com

Vypínáním spotřebičů také ušetříte

I když se může zdát, že počítače v režimu „stand by“ čili pohotovosti nebo spánku jsou vlastně skoro vypnuté, pak vězte, že skutečně jen „skoro“. Jestliže chcete být opravdu důslední, pak vypínejte na noc počítače i televizi. I během stavu pohotovosti odebírají spotřebiče energii. Málo, ale přece.

Nenechávejte počítače a televize v pohotovnostním režimu. Zdroj: Shutterstock.com / SeventyFour

Ušetříte i efektivní regulací teploty

Využívejte nastavení bojleru nebo ohřevu vody v kotli. Pokud nejste doma, vypněte je nebo omezte funkci na nejnižší vhodnou teplotu. Chytré ovládání termostatu vám umožní vytápět na minimum, ale i ohřát domov během vaší přítomnosti. Spánek je kvalitnější v chaldnější ložnici. Pamatujte na to při nastavování teploty před tím, než půjdete do postele.

Ideální regulaci vytápění zajistí termostat. Zdroj: Dmitri Ma / Shutterstock.com

Vybírejte správně energie

Odebíráte levnější plyn? Nezapomeňte, že se dokážete obejít i bez na energie náročnějších spotřebičů, jako jsou třeba rychlovarná konvice či mikrovlnka. Jídlo i vodu můžete po staru ohřívat na plotně, často to vyjde levněji. Zjistěte si, které energie se vyplatí používat více než jiné, tak abyste ušetřili.

Zdroje: https://www.express.co.uk, https://www.lidovky.cz