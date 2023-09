Náklady na energie tvoří často jednu z nejvýraznějších částek rodinného rozpočtu. Jak můžete stávající výdaje snížit? Zkuste začít u bojleru a jeho správného nastavení.

Zvyšování cen stále pokračuje, mnozí si navyšují pracovní objem pro vyšší výdělek a každý z nás přemýšlí, kde a jak ušetřit a celkové výdaje snížit na minimum. Nezbytnou výbavou většiny domácností je bojler, a právě díky jeho správnému a efektivnímu nastavení se vám domácí náklady mohou značně zmenšit. Obzvlášť pokud máte početnou rodinu.

Žít doma bez teplé vody si už nedovede představit nikdo z nás. Využíváme ji nejen k dodržování základní hygieny, ale i k údržbě čisté domácnosti. Bojler k ohřevu vody je tedy nezbytnou výbavou mnohých domů a bytů. Zároveň se jedná o jeden z největších žroutů elektřiny, který se dost viditelně odráží v celkovém rodinném rozpočtu. V případě, že chcete náklady za energie snížit, držte spotřebu bojleru na přijatelné míře. Jak na to?

Nastavte správnou teplotu

Nastavení teploty vody v bojleru se odvíjí od náležitého ročního období. Optimální teplota by se měla pohybovat okolo 60 stupňů. Každý stupeň Celsia navíc představuje navýšení spotřeby energie o 6 %. Během léta je dostačující teplota od 50 do 55 stupňů Celsia, v zimě ji můžete o pár stupňů zvýšit.

Pozor na vysoké teploty

Nikdy však nenastavujte teplotu v bojleru vyšší než 65 stupňů. Zbytečně byste si přístroj zanášeli nečistotami. Při této teplotě se totiž začínají z vody uvolňovat minerální látky, které znečišťují ohřívací plochy. Dalším důvodem je, že čím větší je rozdíl teplot uvnitř a vně bojleru, tím dochází k větším tepelným ztrátám. Ve výsledku byste ohřívali vodu doslova zbytečně a spotřeba by byla vyšší.

Správné umístění bojleru

Pokud chcete využití teplé vody zefektivnit, měl by být bojler instalován do míst co nejblíže k odběrnému místu, tedy vaně, sprše a umyvadlu. Díky tomu snížíte výrazné teplotní ztráty.

Vsaďte na časovač

Pokud máte starší typ bojleru, zkuste si na něj nechat naistalovat tzv. časovač. Budete ho moci nastavit tak, aby se voda v bojleru ohřívala až v době, kdy ji využijete. Časovač zapne ohřev až ve chvíli, kdy se například vracíte z práce domů.

Úspory přinášejí chytré bojlery

Ze všeho nejvíce vám ušetří peníze moderní bojlery, které jsou mnohem ekonomičtější. Disponují funkcí, která umí sledovat odběr vody. Na základě spotřeby v minulých dnech odhadne budoucí spotřebu a automaticky tomu přizpůsobí nejen množství vody, ale i čas ohřevu.

