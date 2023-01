Největší žrouti elektřiny: Těchto 5 spotřebičů vás může připravit o tisíce

Ceny elektřiny se vyšplhaly vysoko a spousta z nás přemýšlí, jak a kde ušetřit. Než si začnete utahovat opasky, zkuste se s námi podívat na to, jaká opatření lze v domácnosti udělat a které spotřebiče jsou největšími žrouty elektřiny.

Zdražování je v poslední době často probírané téma. Ceny energií se vyšplhaly do závratných výšin a je nasnadě popřemýšlet, jaká opatření doma učinit, aby účty za elektřinu nebyly tak vysoké. Které spotřebiče vás připravují o tisíce měsíčně a jak se tomu vyhnout?

Budete-li kupovat nový domácí spotřebič, zkuste se orientovat i dle energetických štítků. Zdroj: shutterstock

Na vině bývají starší spotřebiče

Máte je už léta a stále dobře slouží. Občas máme pocit, že starší věci, spotřebiče nevyjímaje, bývaly kvalitnější a déle vydržely, tudíž se jich nechceme zbavovat. Může to být pravda a nemusí. I když jsou takové spotřebiče funkční, ty moderní proti nim mají jisté výhody.

Dnes jsou nové spotřebiče vylepšeny nejrůznějšími úspornými programy, které nejen šetří životní prostředí, ale hlavně vaší peněženku. Díky úsporným programům spotřebovávají mnohem méně energie a třeba vody. Dnes se můžete velmi dobře v obchodech s domácími spotřebiči orientovat podle energetických štítků. Ty vám prozradí, jak si konkrétní spotřebič v rámci spotřeby energie stojí.

Nejúspornější jsou ty, které nesou písmeno A. Na druhé straně pak stojí mimořádně nehospodárné spotřebiče s písmenem G. Můžete namítat, že superspotřebiče vybavené písmenem A bývají dražší, ovšem investice se vám vrátí každý měsíc při placení účtu za elektřinu. Které spotřebiče ukrajují nejvíce energie ve vaší domácnosti?

Podívejte se na video, jak to jednoduše zjistit:

Největší žrouti

Mezi vůbec nejnáročnější na spotřebu energie patří chladnička a mrazák. Není samozřejmě potřeba z gruntu vyměnit všechny staré spotřebiče za nové, to by peněženka těžko unesla, pokud ale máte doma takový, který pomalu dosluhuje, zvažte, zda se s ním nerozloučit dřív. Například deset let stará lednička spotřebovává o tolik víc energie než nová, že rozdíl na ročním vyúčtování může činit i přes tisíc korun.

Dobrým způsobem, jak snížit spotřebu energie, je také pravidelná údržba spotřebičů. Ledničce dopřejte pravidelný úklid, spolu s mrazákem je pravidelně odmrazujte. Vliv na spotřebu energie může mít i umístění lednice. Pokud ji máte blízko tepla, možná se vám vyplatí mírně kuchyň přeskupit. Jakmile je lednička ohřívána zdrojem tepla zvenčí, musí vynaložit podstatně více energie, aby zvládla chladit potraviny ve svých útrobách.

Volba správného pracího programu i množství prádla má vliv na spotřebu energie. Zdroj: shutterstock

Sušičky jsou skvělí pomocníci, ale…

Sušičky na prádlo zažívají renesanci. Prádlo se pak nemusí takřka žehlit, a v případě, že nemáte, kde v zimě sušit vypraný textil, pomoc sušičky jistě oceníte. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že právě sušičky patří k těm spotřebičům, které provětrávají i vaši peněženku. Navíc bylo prokázáno, že oblečení sušené ve spotřebiči vydrží v kondici mnohem kratší domu, než to, které sušíte klasicky na sušáku. Ve spotřebě energie sušičce sekundují pračka a myčka. Bez těch se samozřejmě neobejdeme, ale uspořit finance i energii lze v případě, že s nimi budeme zacházet správně.

Pračku naplnit a zvolit vhodný program

Pokud doma nemáte zrovna miminko nebo malé dítě, není nutné prát několikrát týdně. Počkejte, až bude pračka skutečně plná a teprve pak ji zapněte. Volte vhodný program dle typu prádla a pračka si sama bude regulovat spotřebu vody a energie. Stejně tak myčku na nádobí se snažte pouštět až, když je plná špinavého nádobí. Například talíř od snídaně, na kterém je pár drobků chleba do myčky nutně dávat nemusíte, stačí opláchnout ve dřezu.

Poměrně dost energie spotřebovávají i obyčejné žárovky. Zdroj: shutterstock

Jak ušetřit ještě víc

Zapínejte spotřebiče opravdu jen tehdy, pokud je to potřeba. A to i v případě televize. Ta totiž často běží v domácnostech jako zvuková kulisa a málokdo si uvědomuje, že za ni ve finále zaplatí nemalé peníze. Nenechávejte spotřebiče v modu stand-by, vypínejte je úplně a v neposlední řadě zkuste investovat do LED žárovek, které mají mnohem nižší spotřebu než klasické a dokáží energii využívat mnohem efektivněji.

Zdroje: www.youtube.com, www.e15.cz, www.porovnej24.cz