Nevyhazujte sáčky proti vlhkosti z krabic od bot: Silikagel umí užitečné věci

Také vyhazujete malé sáčky s průhlednými kuličkami, které bývají součástí krabice s novými botami? Nedělejte to. Tyto sáčky obsahují silikagel, který můžete v domácnosti ještě dobře využít.

Silikagel v podobě malých kuliček totiž dobře pohlcuje vlhkost, proto se sáčky s ním přidávají do balení k nejrůznějším výrobkům, kterým hrozí poškození kvůli nadměrné vlhkosti okolního prostředí. Silikagel může svůj objem zvětšit až o 40% tím, že nasává vlhkost ovzduší.

Jak silikagel doma využít?

Oxidace šperků

Silikagel perfektně zabrání oxidaci šperků. Vlhkost je pro drahé kovy totiž nepřítelem číslo jedna. Sáček s kuličkami vložte do šperkovnice. Zabráníte tak zčernání vašich pokladů a ušetříte si spoustu času jejich následným čištěním. Stejně tak sáčky se silikagelem můžete vložit do pouzdra s plaveckými brýlemi, do krabice s nářadím nebo do etuje s hygienickými potřebami.

Sáček vložte do šperkovnice. Zdroj: Profimedia

Ochraňte vzpomínky

Stejně jako šperky, ochrání malé průhledné kuličky i vaše vzpomínky v podobě památečních fotografií, památníku, dopisů či přáníček. Do krabice, truhličky či zásuvky, kde jsou uložené, přidejte 1 až 2 sáčky silikagelu. Cenné památky vám tám tak nezvlhnou a nepoškodí se.

Utopený mobil

Silikagel ve větším množství zachránil už nejeden utopený mobil. Mokrý přístroj okamžitě vložte do silikagelu nebo jej kuličkami zasypte. Nic není ztraceno.

Do šatníku

Sáčky se silikagelem vložte do prádelníku mezi ručníky či povlečení nebo do šatníku do zásuvky se spodním prádlem a oblečením. Případná vlhkost nemá šanci a vaše prádlo zůstane krásně suché a voňavé.

Proti zápachu

Silikagel není toxický, svou přítomností neuškodí ani domácím mazlíčkům. Proto jej můžete bez obav vmíchat do podestýlky v kočičí toaletě. Trvanlivost granulátu, který pohlcuje zvířecí výkaly se tím značně prodlouží.

Kuličky bez obav vmíchejte do kočičí toalety. Zdroj: Profimedia

Vůně do interiéru

Z kuliček silikagelu si můžete vyrobit i domácí vůni. Kuličky přesypte do dekorativního sáčku a nastříkejte na ně oblíbený parfém. Následně sáček zavěste do volného prostoru. Krásně provoní celý byt či dům.



Zdroje:nasdum.eu, diycandy.com