Co se stane, když zapíchnete zápalku do květináče k pokojovce. Doporučujeme

Máte byt či dům plný pokojových rostlin a těšíte se z jejich růstu? Pokud náhle některé z nich začaly vadnout nebo vypadají na uhynutí, zkuste jednoduchý trik, který je může ještě zachránit.



Důvodů, proč pokojovky najednou přestanou prospívat, může být celá řada. Zkuste se zamyslet nad tím, zda jste rostliny tentokrát nepřemokřili, anebo jste naopak nezapomněli na pravidelnou zálivku. Na vině může být i změna stanoviště. Ve většině případů však bývají viníky škůdci a také vyčerpaný substrát bez potřebných živin.

Zákeřné smutnice

Škůdci, kteří napadají pokojové rostliny, bývají tak miniaturní, že jsou často pouhým okem nespatřitelné. Bývají ukryté v půdě, zejména když je mokrá a teplá, daří se jim velice dobře. K takovým nepřátelům patří například smutnice, které okusují kořínky a rostlina pak žloutne, vadne a uhyne. Potíže se smutnicemi, ale také se substrátem ztrácejícím živiny vám pomohou vyřešit obyčejné sirky.

Pokojovky začnou náhle hynout a vy nevíte proč. Zdroj: Profimedia

Blahodárné hlavičky

Vezměte krabičku obyčejných zápalek a jednoduše je zapíchněte do hlíny květináče hlavičkou dolů. Čím větší je květináč, tím více sirek budete potřebovat. Není to vtip. Chemické složení hlaviček zápalek totiž působí na škůdce toxicky a odpuzují je. Na zeminu zase působí jako dezinfekce a zároveň jí dodají látky, které chybí, například fosfor.

Hlavičky sirek skrývají chemické látky, které rostlinám pomohou. Zdroj: Profimedia

Jednoduše zápalky zapíchněte do květináče hlavičkami dolů. Zdroj: Andrea Melenová

Zápalková zálivka

Zápalky nemusíte do hlíny jen zapíchnout, můžete si z nich připravit i hnojivo. Do konve vhoďte asi 15 zápalek a naplňte vodou. Nechte odstát do druhého dne. Mezitím se tmavé hlavičky sirek rozpustí. Tímto tekutým zápalkovým hnojivem dopřejte květinám zálivku jednou za 14 dní.

Zdroje: adbz.cz, balconygardenweb.com