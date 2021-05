Funguje trik, když zapícháte sirky k rostlinám do květináče?

Cože? Zápalky v květináči? Už vám někdy někdo řekl, že sirky v květináči mohou pomoci rostlinám růst? Možná to vypadá jako hloupost, ale za tímto receptem je zkušenost. Zatlačením několika hlaviček od sirek do půdy kolem rostlin v květináčích můžete pěstovat vynikající a zdravé rostliny, kterým se daří a v krátké době krásně vykvetou, popřípadě začnou i plodit.

Kromě okrasné funkce existují i další důvody, proč potřebujete pokojové rostliny, resp. proč některé rostliny pěstujeme alespoň příležitostně doma. Zeleninu, jako je okra, pepř, chilli, rajče, lilek, hlávkový salát, okurky, cibule nebo zelí musíme alespoň po výsadbě chránit před mrazem, takže je umisťujeme dočasně do nádob v interiérech.

Využijme sirky v mezifázi

Tato mezifáze zajistí sazenicím náskok na letní vegetační období a díky ní budeme moci ven přesadit silné sazenice a sklízet první zeleninu dříve, než kdybychom semena zaseli rovnou venku.

Byliny v květináčích, a dokonce i květiny, jako je chryzantéma a podobné, na parapetech našich oken odpuzují mouchy. Všechny zelené rostliny totiž absorbují oxid uhličitý a uvolňují kyslík do atmosféry, což může pomoci zlepšit kvalitu ovzduší v našem bytě či domě.

Sirky zapíchané kolem rostliny v květináči postupně vyživují půdu a chrání ji před škůdci Zdroj: Profimedia

Zlepšení růstu rostlin pomocí sirek

Bohužel, zelenina a jiné pokojové rostliny v květináčích někdy nekvetou, a je těžké zjistit proč. Pokud své rostliny zaléváte pravidelně a poskytujete jim dostatek světla a tepla, důvodem, proč tolik nerostou, může být několik. Nedostatek základních minerálů v půdě nebo škůdci, kteří na naše rostliny útočí. Umístěním zápalek do půdy kolem rostlin se zvýší nebezpečí pro škůdce. Sirky je odpuzují a zápalkové hlavičky navíc mohou doplňovat živiny v půdě.

Zápalky obsahují seskulfid fosforečný, chlorečnan draselný a malé množství hořčíku a oxidu železitého, některé typy zápalek také červený fosfor. Pokud si děláte starosti s používáním chemických hnojiv a komerčních pesticidů v domácnosti a s jídlem, které jíte, a jste stoupenci ekologického životního stylu, pak nezoufejte. Neděláte nic proti svému přesvědčení! Zápalky jsou bezpečným způsobem, jak přidat živiny do půdy našich rostlin v květináčích a zároveň zahnat škůdce.

Ochrana a hnojivo

Stonky, kořeny a listy mladých sazenic jsou jemné, tudíž zranitelné a atraktivní pro různé škůdce. Sazenice zeleniny jsou obzvláště náchylné k napadení mšicemi, molicemi, škrkavkami a houbami. Síra několika zápalek v květináčích je užitečným způsobem, jak se neškodně zbavit škůdců bez použití chemikálií. Chlornan draselný a červený fosfor působí jako dezinfekční prostředek a pesticid a jsou považovány za bezpečné i v blízkosti plodin, jež si pěstujeme ke konzumaci.

Kolik – toť správná otázka

Je těžké odhadnout množství hnojiva, jež přidáme do našich rostlin. Nikdy nevíme, co je příliš málo a co je naopak hodně. Rostliny rostou nejlépe s častým a malým přidáním hnojiva, takže musíme dodržovat rutinu přidávání tekutých nebo granulovaných hnojiv do květináčů.

Například právě okra, lilek a paprika se velmi spoléhají na živiny v půdě, ale jsou také citlivé na jejich rovnováhu a koncentraci v půdě. Příliš mnoho dusíku z chemických hnojiv v půdě má za následek pouze zelené listy bez plodů. Chemická hnojiva na bázi dusíku totiž někdy nadměrně stimulují růst listů, ale nechají naše plodiny bez ovoce.

Použití sirek jako hnojiva v květináčích tyto potíže eliminuje. Když budeme rostliny v květináči pravidelně zalévat, vlhkost v půdě časem rozpustí hlavičky a postupně uvolní síru, fosfor a hořčík, které budou rostliny vyživovat.

Co se sirkami? Jsou nejen na podpal, ale i vynikající pro naše květiny Zdroj: Profimedia

Vyberte si nejlepší způsob

Jak fosfor, tak fosforečný seskulfid v sirkových hlavičkách podporují vývoj pupenů i plodů. Fosfor také způsobuje mírnou kyselost půdy, což je prospěšné pro většinu potravinářských plodin. Hořčík je stěžejní složkou rostlinného chlorofylu, bez něhož by rostliny začaly žloutnout a přestaly by plodit. Hořčík ze sirek pomáhá rostlinám mít zdravou zelenou barvu listových plodin i listů u okrasných květin.

Existují tři způsoby, jak pomocí sirek přidat živiny do půdy a chránit květináče před škůdci:

Napíchněte deset až dvacet sirek do půdy kolem každé rostliny. Ujistěte se, že jsou hlavy dobře ponořené a jsou zcela zakryté hlínou. Pamatujte, že nemusíte „zahrabávat“ celou sirku. Nejlepší místo pro umístění zápalkových tyčinek je na půli vzdálenosti mezi okrajem květináče a stonkem rostliny. Nezahrabávejte zápalky příliš blízko stonku, jinak byste mohli poškodit kořeny. Pokud používáme velké výsadbové kontejnery, můžeme do výsadbového otvoru položit několik zápalek navíc a zakrýt je zeminou. Tímto způsobem jsou rozpustné živiny blízko kořenů, kde je rostlina potřebuje. Vhoďte a ponořte pár zápalek do konve. Hlavice zápalky se rozpustí ve vodě a působí jako tekuté hnojivo pro rostliny.

Šetřit ano, ale ne vždy

Lidé se často ptají, zda mohou použít zápalky opakovaně. Bohužel ne. Všichni víme, že voda a oheň se nemíchají. Jakmile budou vaše zápalky vystaveny vlhké půdě, chemikálie, které pomáhají sirce zapálit se, se vyplavují do půdy a zápalky se již potom nezapálí.

Rovněž již zapálené sirky nebudou působit jako odpuzovač škůdců, takže pokud chcete mít dvojí výhodu hnojiv a pesticidů, je nejlepší použít vždy zápalky.

Alternativy k chemickým hnojivům, jako jsou sirky v květináčích, šetří životní prostředí a produkují plodiny, které jsou pro lidi zdravější. Ať už se zajímáte o své blaho a zdraví, nebo si jen chcete vyzkoušet jinou metodu zahradničení, přidání sirek do našich květinových rostlin přináší jen uspokojivé výsledky.

