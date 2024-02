Nechali jste se zlákat a koupili jste jahody? Víte, jak to udělat, aby vám vydrželo toto slaďoučké, ale měkké ovoce čerstvé opravdu dlouho? Naučte se je správně skladovat.

Koupili jste si jahody?

Do sezóny jahod je v našich končinách ještě daleko, ale jinde už dávno sklízejí a vyváží do všech konců světa. Jahody ze Španělska, Maroka nebo Egypta mohou být právě teď na pultech. Rozhodně nemusí jít o „prášky vyhnané“ ovoce, ale jen o plody, které k vám přicestovaly z dálky. V těchto zemích jsou právě zimní měsíce ideální pro dozrávání jahod. V severoafrických státech začíná sklizeň už koncem listopadu a trvá až do jara.

Dostat jahody na váš stůl něco stojí a byla by škoda přijít o ně díky nevhodnému zacházení. Víte, jak správně skladovat jahody, aby vydržely dlouho?

Na to, jak skladuje jahody Jenelyn Alarcon, se můžete podívat v příspěvku z jejího YouTube kanálu. Je to docela snadné, ale budete muset vzít každou jahůdku do ruky.

Zdroj: Youtube

Pravidla skladování jahod

Pro skladování jahod platí obecně tato doporučení:

Ovoce pořádně zkontrolujte a ujistěte se, že v nádobě nejsou rozměklé, potlučené či porušené kousky. Ty by začaly hnít a plesnivět nejdřív a postupně by tyto plody ovlivnily i ostatní skladované potraviny.

Jahody nezbavujte zelených částí a ani je nekrájejte. Celé vydrží nejdéle.

Doporučuje se jahody nemýt. Můžete si všimnout, že v příspěvku paní Jenelyn jsou jahody myté, ale na druhou stranu také perfektně osušené. Vlhkost prospívá plísním a kažení, měkké a jemné jahody jsou na to velmi citlivé.

Nádoba, ve které je budete skladovat, by měla být dostatečně velká a měla by i větrat. Víko proto nedovírejte nebo použijte perforované kontejnery, ve kterých jste jahody v supermarketu koupili.

Abyste se zbavili případné vlhkosti a možnosti otlaku, můžete nádoby vyložit také papírovou utěrkou nebo ubrouskem. Důležité je mít kontejner dostatečně velký, aby jahody ležely jen v jedné vrstvě.

Jahody skladujte v lednici. Dejte si pozor na promrznutí, nicméně nízké teploty blízko 0 °C jsou rozhodně žádoucí.

close info Shutterstock zoom_in Pokud nebudete moci jahody dobře osušit, mytím jen uspíšíte jejich zkažení.

Trik s octovou vodou může prodloužit trvanlivost jahod

Jak už bylo řečeno, mytí jahod bez důkladného vysušení každého plodu zvlášť se spíš nedoporučuje. Nicméně je tu také trik s octovou vodou, který si mnozí pochvalují. Ocet s vodou v poměru 1:2 by měl být ideální lázní, která zlikviduje případné bakterie. Jahody máčené v octové vodě po dobu zhruba 10 minut by měly být po oschnutí stále svěží i po dvou týdnech v lednici. Je tu ale malé ale.

Jakékoli mytí jahod a následné skladování se hodí jen pro velmi pevné plody. Dejte si pozor také na teplotu vody. Čím studenější tím lepší a rozhodně jahody dobře osušte. Pokud se vám nechce každou jahodu zvlášť sušit v utěrce, raději skladujte jahody nemyté a opláchněte je až před konzumací. Vždy počítejte spíš s rychlejším použitím jahod. Všechno ovoce i zelenina chutnají nejlépe právě utržené.

Zdroje: masterclass.com, express.co.uk