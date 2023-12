Olej, stejně jako ostatní potraviny, vyžaduje vhodné podmínky pro skladování. Dokáže se totiž velmi rychle zkazit a to tak, že zežlukne, zhořkne nebo vám způsobí žaludeční potíže. Poradíme vám, jak olej správně skladovat, aby vydržel co nejdéle!

Zkažený olej můžete poznat hned podle několika příznaků, kterými jsou zápach, změna barvy, zvýšená hustota nebo známky tvořící se plísně. V takových případech se olej již nedoporučuje konzumovat a raději byste ho měli vyhodit do specializovaného kontejneru na oleje. Aby se vám olej rychle nekazil, je důležité ho umět správně skladovat. Jaké podmínky jsou pro něj zásadní?

Příliš vysoká teplota

Olej by v žádném případě neměl být umístěn v blízkosti sporáku nebo ve skříňce nad topením. Ideální teplota pro skladování se totiž pohybuje v rozmezí 5-20 °C. Olej však můžete uchovávat také v ledničce, ve vyšších patrech. Některé oleje mohou začít v ledničce tuhnout, a proto je před použitím nechte chvilku odstát, aby se opět rozvolnil.

close info Shutterstock.com / Alexander Prokopenko zoom_in Pro dlouhodobé skladování oleje je vhodné stanoviště v lednici.

Přímé světlo

Máte vystavený olej na kuchyňské lince kvůli častému používání? Ani to není nejlepší nápad, jelikož mu nesvědčí přímé světlo, které urychluje procesy žluknutí. Vhodné je proto uchovávat olej v tmavé nádobě a na tmavém místě, jako je třeba spižírna. Pokud budete olej přelévat, ujistěte se, že je nádoba naprosto sterilní.

Špatné těsnění

V neposlední řadě je rovněž důležité dbát na správné utěsnění nádoby, ve které olej skladujete. Přívodem vzduchu olej ztrácí na kvalitě, čímž se negativně ovlivňuje jak chuť, tak i jeho trvanlivost. Ideální je skladovat olej ve vzduchotěsné nádobě, kterou nenechávejte ani zbytečně otevřenou, pokud s olejem zrovna nemanipulujete.

close info shutterstock.com zoom_in Olej lisovaný z oliv je nejnáchylnější na zkažení právě oxidací.

Vhodná doba spotřeby

I když se na obalu oleje nachází datum minimální trvanlivosti, neznamená to, do kdy olej vydrží po jeho otevření. Jakmile lahev s olejem totiž načnete, měli byste jí celou spotřebovat do 2-3 měsíců. Jestliže není u vás spotřeba oleje tak vysoká, nakupte si raději menší lahve, které včas spotřebujete.

Extra panenský olivový olej

Oproti ostatním druhům olejů je ten olivový na skladování nejnáročnější. Ideální teplota pro uchovávání je kolem 18 °C a po otevření by se měl spotřebovat do 60 dnů. Olivový olej byste také neměli přelévat do jiné nádoby, jelikož je mnohem více náchylnější na oxidaci kyslíkem. Z tohoto důvodu vždy nádobu důkladně uzavřete, aby nedošlo k podstatně rychlejšímu zkažení.

