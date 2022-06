Jak skladovat potraviny bez lednice: Máslo do vody, maso do mléka

Nedokážete si představit život bez ledničky? Během léta mimo civilizaci by se vám však znalost možnosti skladování bez lednice mohla hodit. Ani chladící tašky a boxy neudrží potraviny navždy vychlazené. Jak si poradit a uskladnit potraviny i bez lednice?

Skladování bez ledničky je komplikovanější

Samozřejmě je dnes lednice standardním vybavením každé domácnosti a je pro nás zcela nepředstavitelné, že bychom neměli možnost chladit potraviny hned poté, co je přineseme z obchodu. Někde je však nutné zaimporvizovat a poradit si se skladováním potravin i bez lednice. Chystáte-li se do přírody, pak se triky, jak ochránit potraviny před horkem a hmyzem, určitě budou hodit.

Maso byste měli zpracovat co nejdříve, ale uchováte ho po nějakou dobu i bez lednice. Zdroj: Profimedia

Maso bez ledničky: Olej, cibule nebo mléko

Bezesporu nejzáludnější může být skladování masa a masných výrobků. Nejenže jde o udržení masa v takové podobě, aby se nakazilo a bylo použitelné, také je důležité zabránit mouchám v kontaktu s masem. A nejen masem! Pamatujte, že masařky nepotřebují přímý kontakt s potravinami, už i vůně je pro ně dostatečně zajímavá. Rády a okamžitě nakladou vajíčka i na sáček, hrnec, tašku nebo cokoli, z čeho cítí maso.

Maso zpracujte, jak nejrychleji to jde, ale předtím jej můžete skladovat například v utěrce namočené do octa nebo v olejové lázni. To neznamená, že musí maso plavat v litrech oleje, ale že bude zcela ponořené v nádobě, podobně jako když jej marinujete.

Maso by mělo vydržet déle také obložené cibulí, která zabrání množení bakterií a zároveň uchová maso ideálně vlhké.

Maso vydrží také zhruba den zalité mlékem. Mléko sice zkysne, ale na maso to nemá žádný vliv.

I obyčejná máslenka krátkodobě ochrání máslo před žluknutím. Zdroj: Profimedia

Uskladněte potraviny v potoce

Jistě dobře víte, že nápoje můžete chladit v potoce nebo ve studánce. Pamatujte ale, že byste je nikdy neměli umisťovat přímo do studánky, kam si lidé chodí pro vodu, ale kousek dál po proudu, kde vaše „podvodní lednice" nebude nikoho obtěžovat.

V tašce ve vodě nebo i pod hladinou můžete dobře uchovat uzeniny a další potraviny, které trpí vyššími teplotami, ale rozhodně je nutné ujistit se o tom, že zůstanou v suchu uvnitř tašky nebo nádoby chlazené vodou. Pokud máte celý salám, ten stačí zavěsit do stínu a řez omastit nebo překrýt ubrouskem a přetáhnout gumičkou nebo provázkem.

Také uzeniny je nutné zpracovat, ale suché salámy stačí jen zavěsit do stínu. Zdroj: JeniFoto / Shutterstock.com

Máslo v máslence i pod vodou

Máslo můžete také uschovat do hrnečku, tak jako by bylo v máslence. Uchování mimo sluníčko je nezbytné a často stačí jen chladnější kout či dlážděná podlaha, aby máslo v hrnku přikrytém talířkem vydrželo několik dnů. Máslo můžete uchovat také ponořené do vody, kde vydrží i dva týdny. Nicméně by takové máslo nemělo mít kontakt s vodou. Dejte máslo do zavařovací skleničky nebo jiné malé uzavíratelné nádoby a dejte do větší mísy nebo krabičky, kterou naplníte vodou. Samozřejmě i v tomto případě je vhodně najít stinný a co nejchladnější kout.

Náš tip

Přepuštěné máslo vydrží vždy déle, než to klasické.

Vejce vydrží mimo lednici poměrně dlouho, hlavně je však nikdy nemyjte. Zdroj: shutterstock.com

Vejce mimo lednici vydrží i týden

Vejce zvládnou vyšší teploty i několik dnů. V jiných a mnohem teplejších zemích bývají vejce skladovaná mimo lednici, a pokud je přímo nevystavíte slunci a velkému horku, zvládnou i týden bez lednice. Nikdy je však neumývejte! Vejce má porézní povrch, který je ideálním obalem pro uchování vajec. I špinavá vejce vydrží déle než vejce mytá.

Se zeleninou a ovocem je to stejné, co se týče jejich mytí vodou. Omyjte je až těsně před konzumací. Salátům prospěje, když budou v nádobě, kde je jen troška vody na dně. Ještě načerpají vláhu a budou křehké. Jiné zeleniny a ovoce skladujte spíš ve vzdušné síťce nebo otevřené ošatce.

Plánujete-li pobyt kdekoli bez lednice, pak určitě pamatujte na pokrmy zavařené ve sklenicích, případně v konzervách. Naše babičky moc dobře věděly, proč je právě konzervování potravin ideální pro jejich dlouhodobé uchování.