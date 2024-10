Potravinová fólie je skvělý vynález, který má však jednu vadu. A zkušené ženy v domácnosti ví, jak ji napravit. Podívejte se, proč je dobré skladovat potravinovou fólii v mrazáku. Je to snadné.

Potravinová fólie je bez pochyby neuvěřitelně skvělý vynález. Když potřebujete, aby se vám v lednici nezkazily zbytky, když potřebujete nechat zatuhnout krém, když potřebujete zabalit dítěti svačinu, potravinová fólie řeší skoro všechno. Jenže i perfektní věci mají vady, jelikož nikdo a nic není dokonalé. Ale na všechny nedokonalosti existuje nějaké řešení.

Youtube video o tricích, které můžete dělat s mrazákem, najdete na kanále The Frugal Minimalist:

Zdroj: Youtube

Potravinová fólie

Nedokonalost potravinové fólie spočívá v tom, že aby udržela obalené jídlo v suchu a v pořádku, musí hodně lepit. Jenže když fólie lepí, dost často se stává, že dříve, než se přilepí na mísu nebo se obalí kolem jídla, se přilepí sama k sobě.

Poté z fólie vznikne lepkavá koule, která nevypadá zrovna atraktivně, nebo se v horším případě při jejím rozbalování roztrhne. Možná to byl marketingový tah, aby si lidé kupovali více potravinových fólií, nebo je to jen nedokonalost, se kterou se lidé denně perou.

close info Evgeny Litvinov/Shutterstock / Shutterstock zoom_in Potravinářskou fólii dejte na 15 minut do mrazáku, a poté nebude tak lepit.

Všechny nedokonalosti však mají řešení. A v případě potravinových fólií je řešením mrazák. Nezní to jako ideální místo pro skladování ničeho jiného než jídla, ale potravinové fólii mrazák opravdu prospěje. Jak to funguje?

Potravinová fólie je vytvořena z tenkých plátů polyetylenu společně s jinými lepidly. Když však polyetylen dáte chladit, ztratí na chvíli svůj lepivý efekt. To znamená, že potravinová fólie bude stále lepit dostatečně na to, abyste do ní zabalili, co je potřeba, zároveň se však nebude lepit k sobě.

Geniální a jednoduché řešení

Není to tak těžké a bláznivé, jak to znělo na začátku. A pokud máte mrazák plný, nestrachujte se. Potravinovou fólii nemusíte skladovat v mrazáku. Můžete ji skladovat normálně ve skříňce či krabici společně s pečicím papírem a hliníkovou fólií.

Až budete potřebovat zabalit zbytky, svačinu nebo podobně, bohatě stačí, když potravinovou fólii vložíte do mrazáku na nějakých 15 minut. Tím si ušetříte nervy s neustálým přilepováním fólie k sobě.

Zdroje: www.fresh.iprima.cz, www.prozeny.cz