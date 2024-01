Češi skladují vajíčka nejčastěji ve dvířkách lednice. Je to sice způsob bezpečný, ale zdaleka ne ideální. Na skladování vajec se lze dívat z mnoha úhlů a není jen jeden správný způsob.

Umíte skladovat vajíčka?

Vajíčka jsou drahá a je jisté, že když se najde možnost nakoupit za dobrou cenu větší množství, sáhne po ní každý druhý. Nesprávné skladování však může vést ke snížení kvality vajec či dokonce zkažení. Víte, které chyby ve skladování vajec jsou nejběžnější a jak se jim vyvarovat?

Poučit se můžete tak v tomto videopříspěvku z YouTube kanálu SciShow.

Vajíčka můžete nechat i na lince

Jak už bylo řečeno, nejčastěji vajíčka skladujeme ve lednici. Výrobce pro nás nachystal tvarované poličky ve dvířkách, kam se vajíčka vejdou tak akorát, takže proč prostoru nevyužít? Kolísání teploty při otevírání dvířek lednice však vejcím neprospívá. V lednici vydrží vejce déle, a to zhruba měsíc, ale velmi dobře se jim bude dařit také na kuchyňské lince.

Pokud nejsou uskladněná u zdroje tepla, během letních měsíců vydrží týden či dva, v zimě o něco déle. Stačí jim najít ošatku nebo košík, kde se jim bude dařit stejně dobře.

V každém případě je dobré vědět, že vajíčka musí ležet na boku nebo špičkou dolů, aby vzduchová bublinka netlačila na obsah vejce.

Docela překvapivé je, že nároky na skladování se liší i podle toho, zda jste v Evropě nebo Americe. Evropští chovatelé slepic totiž drůbež očkují proti salmonele, vejce tudíž není třeba mýt, a proto vydrží déle i bez skladování v lednici.

close info Profimedia zoom_in Aniž by byla vejce zkažená, konzistence žloutků bývá u dlouho skladovaných vajec příliš řídká a nelze je dobře oddělit od bílků.

Mražená vejce vydrží téměř rok

Vejce lze také úspěšně zmrazit, ale jen bez skořápky. Mražením sice spotřebováváte energie, ale na durhou stranu vejce vydrží podstatně déle.

Rozklepnutá vejce se hodí zmrazit například v tvořítku na led. Potom, co kostky dostatečně ztuhnou, je můžete vyklepnout do sáčku. Tekutá vejce můžete také po několika kusech nalít do přiměřeně velkého pytlíku, uzavřít a nechat zmrazit takto. V každém případě je vhodné označit sáček, abyste měli představu o jejich stáří.

Mražená vejce si sice zachovávají chuť a výživovou hodnotu, ale konzistence žloutku se může změnit. Proto nejsou vhodná pro některé recepty na pečení, které vyžadují oddělení žloutků a bílků pro šlehání. Názory na použití a chuť se mírně liší, a zatímco jedni nenechají na mražená vejce dopustit, jiní sice metodu nezatracují, ale k čerstvým vajíčkům by mražená rozhodně nepřirovnali.

V minulosti se vejce skladovala v takzvaném vodním skle. V tomto nálevu vydržela ve velké skleněné nádobě devět měsíců až rok, ale i kvalita těchto vajec byla mírně pozměněná. Nicméně na vaření a pečení byla i tato vejce bez problémů použitelná.

close info Shutterstock zoom_in Vařením vajec trvanlivost bohužel neprodloužíte.

Tyto chyby ve skladování vajec nedělejte

Ač by se mohlo zdát, že uvařením vajec je možné také prodloužit jejich trvanlivost, bohužel to není pravda. I v uvařeném vejci může dojít k množení bakterií. Z tohoto důvodu byste je měli buď hned zkonzumovat nebo do dvou hodin zmrazit. Vaření tedy není schůdnou cestou.

Mytí vajec v domácích podmínkách se nedoporučuje, u nás navíc není nutné a trvanlivost vajec zkracuje. Proto je chlazení v lednici nezbytné pro Američany. Případné nečistoty, především u vajec z domácích chovů, mohou být neestetické, nicméně očištění je vhodné jen na sucho.

