Možná jste dostali od příbuzných část jejich úrody, možná máte malou zahrádku bez možnosti uskladnění výpěstků, nebo měli na trhu opravdu dobrou akci na krásnou zeleninu. Pokud zkrátka stojíte před problémem, jak bez sklepa uskladnit zeleninu na delší dobu, jsou následující řádky právě pro vás.

Majitelé domů to mají jednodušší, protože se většinou najde alespoň jeden prostor, kde se bude zelenině dobře dařit po delší dobu. V bytových domech a zvlášť v panelácích to ale bývá jen těžko řešitelný problém, jelikož ani ve sklepech nebývají pro takovéto účely vhodné podmínky. Je tedy nutné nejen improvizovat, ale také hledat řešení, která budou realizovatelná i v takových případech. Jde to.

Jak uchovávat zeleninu? Poradí i video na youtubovém kanálu Recepty CVR - Centrum Vzdelávania Rodiny:

Kouzla s kořenovou zeleninou

Můžeme nejprve hovořit třeba o kořenové zelenině, ke které patří jeden vynikající a mnohdy zbytečně opomíjený trik. Je pravdou, že v bytě asi budeme jen těžko uchovávat pytle mrkve nebo petržele, ale pár kousků do polévky nebo jako přílohu k masu jistě chceme mít vždy po ruce. Jestliže nám nezbyde nic jiného, než si jít takovou zeleninu koupit, měli bychom raději volit farmářské trhy, kde dostaneme výpěstky v takovém stavu, v jakém bychom je sklidili z vlastní zahrady, tedy bez velkého opírání a čištění. Právě tyto kroky totiž značně sníží trvanlivost zeleniny. Mrkev ze supermarketu je tedy možná na pohled hezčí a může se zdát, že s ní budeme mít míň práce při přípravě, ale pokud ji nebudeme zpracovávat během několika málo dnů, opravdu bude lepší počítat s minutou práce navíc u nemyté zeleniny, než vyhazovat shnilé kusy.

Zapomenutý jednoduchý trik

Zatímco ve sklepě bychom kořenovou zeleninu skladovali ideálně v bednách s vlhkým pískem, v bytě ji uložíme do spodní, tedy té “nejteplejší” části lednice. Plesnivět začne o to rychleji, čím vlhčí prostředí kolem ní bude panovat. Proto mrkev, petržel nebo třeba celer, ale i červenou řepu uchováváme v sáčku, který ale na několika místech propíchneme a vložíme do něj ještě papírovou utěrku. Tu je dobré vždy po několika dnech vyměnit, abychom pro zeleninu vytvořili znovu co nejsušší prostředí. Vlhkost, která se natáhla do papírové utěrky tak odstraníme spolu s ní.

Pozor na brambory

Kořenovou zeleninu můžeme skladovat v chladničce, ale ne všechny další druhy by toto prostředí uvítaly. Třeba takové brambory se s teplotami kolem bodu mrazu jen velmi těžko vyrovnávají, ale přesto potřebují chlad, aby zůstaly v co nejlepším stavu po dlouhou dobu. Je tedy třeba najít v bytě to opravdu nejchladnější místo, případně v době před mrazíky můžeme využít také mírně zateplenou bednu na balkoně. Bude stačit stará bunda přehozená přes krabici, aby se k bramborám nedostaly první mrazíky. Jednou z hlavních je ale poučka, na kterou často zapomínáme, i když se nám to pokaždé vymstí. Brambory se rozhodně nesmí skladovat společně s cibulí. Tyhle dva druhy zeleniny se jednoduše nesnesou a plyny produkované cibulí urychlí degradaci brambor.

close info Shutterstock.com zoom_in I v lednici potřebují potraviny vhodné podmínky, jinak dopadnou takto...

Nenáročná cibule

Jak bylo řečeno, cibule nepatří k bramborám, ale budou jí vyhovovat podmínky běžné spíže. Proto ani ona, stejně jako česnek, určitě nepatří do ledničky. Ke skladování vybereme jen zdravé pevné kusy, které jsou zjevně dostatečně těžké vzhledem ke svojí velikosti. Takové potom na chladném, ale suchém místě vydrží i měsíce. Nádobu s cibulí a česnekem nezakrýváme, rozhodně je také nebudeme skladovat v plastových obalech.

Zelí vydrží dlouho

Jak je to se zelím? Tato zelenina je tak nenáročná a přizpůsobivá, jak jen si umíme představit. Pokud tedy máme dost místa, může být uloženo v přihrádce na dně lednice, ale klidně i několik týdnů vydrží v sáčku ve spíži. Jen si musíme dát pozor na plochy, z nichž jsme třeba kousek odkrojily, právě ty mohou relativně brzy oxidovat a začít se kazit. Proto je pro jistotu ještě překryjeme fólií. Stejně tak se dá uchovávat dýně. Než ji rozkrojíme, vydrží ve spíži opravdu hodně dlouho. Když jí ale spotřebujeme třeba jen polovinu, o zbylou část se už musíme postarat lépe a ideální prostředí pro ni bude ve spodní části lednice, kam ji uložíme v sáčku.

Salát je lepší otrhávat

Pak ještě zbývá listová zelenina, jako je třeba čekanka nebo ledový salát. I tyto kousky patří v uzavřeném sáčku do lednice. Pokud je budeme spotřebovávat postupně, vždy je lepší otrhávat na úpravu jednotlivé listy než třeba právě salát rozkrojit napůl. Zajistíme si tím delší trvanlivost a menší část odpadu, tedy i větší úspory v domácnosti. A to už za trochu přemýšlení a dodržování některých základních pravidel rozhodně stojí.

