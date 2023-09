Co se stane, když dáte do rohu pokoje sklenici se solí a octem? Podívejte se

Sůl je nad zlato! Jak vám vylepší zdraví, krásu, úklid i pohodu v domácnosti? A proč naše babičky pravidelně dávaly do rohu místnostiu sklenici se solí a octem? Čtěte dál.

Dneska je sůl považovaná za běžné dochucovadlo. Koupíte ji na každém rohu za pár desítek korun a nikdo na ní nevidí nic zvláštního. Ve starém Římě však byly tyhle bílé krystalky považované za zázrak a vojáci je dostávali místo platu. Dokonce anglický výraz salary (tedy výplata) pochází právě z označení soli. Naši předkové koření využívali jako konzervant jídla, ale také coby lék na spoustu neduhů.

Proč byste měli do rohu místnosti umístit pohár se solí a octem? Podívejte se ve videu:

Úleva pro dýchací cesty

Obyčejná kuchyňská sůl obsahuje 40 % sodíku a 60 % chlóru. Sodík patří mezi minerály, který jsou zásadní pro život. Napomáhá větší relaxaci těla, stahování svalů a udržování správné hladiny minerálů a vody v organismu. Rozumná konzumace soli podporuje nervový systém, reguluje krevní tlak a podporuje funkci nadledvin, kde se tvoří významné hormony (včetně stresových či pohlavních).

Obyčejná sůl se dá využít také jako první pomoc při nachlazení. Solný roztok slouží jako kloktadlo při bolestech v krku nebo coby přírodní výplach dutin. Solná inhalace je po staletí známá také jako prostředek ke zlepšení imunity a dýchacích cest.

Sůl pomáhá uvolňovat dýchací cesty. Zdroj: Profimedia

Sůl - univerzální pomocník

Sůl ale můžete využít v i domácnosti, kdy vám poslouží jako velký pomocník proti škůdcům, špíně či špatné energii. A tady je pár tipů, jak na to:

Solná zbraň proti mravencům

Mravenci jsou nejen v kredenci, ale mohou být všude možně po bytě. Pokud se těchto nezvaných hostů chcete zbavit, nasypte sůl do všech míst (a otvorů), kde se hmyz nachází. Pokud chcete, můžete použít přímo solný roztok, který nastříkejte přímo na jejich obydlí. Mravenci sůl nesnáší. Při pravidelném „solném dešti“ či přísunu krystalek budou nervózní a půjdou o dům dál.

Svíčkový zlepšovák

Milujete svíčky? Tak aby vám dlouho vydržely a zbytečně se neroztékaly, dejte je před zapálením na pár minut do slané vody a poté nechte přirozeně uschnout. Uvidíte, že vám plamínek vydrží déle a bez zbytečného prskání a voskových úniků.

Po solné lázni se už nebudou svíčky tolik roztékat. Zdroj: Profimedia

Solná zbraň proti zápachu bot

Jsou vám cítit boty? Důvodem bývají bakterie, které se častým použitím v obuvi hromadí. Můžete si koupit deodorant na obuv, ale stejnou službu vám prokáže i obyčejná sůl, která je součástí právě těchto přípravků. Stačí, když ji přes noc nasypete do boty a ráno vyklepete. Zápach by se měl zredukovat.

Lapač špatné energie

Podle šamanů se prostor zamořuje různými emocemi a energiemi, které dokážou ovlivnit vaši náladu. Abyste se doma cítili co nejlépe, dejte do rohu místnosti skleničku s vodou, přidejte lžíci octa a lžičku kuchyňské soli. Směs nemíchejte a nechte solné krystalky v klidu padnout ke dnu.

Poté umístěte tento „lapač negativní energie“ do místnosti, kde trávíte hodně času. Je jedno, jestli je to kuchyň, obývák nebo ložnice. Po 24 hodinách roztok zkontrolujte. Zdá se vám, že je hodně soli na povrchu sklenice? Pak tenhle postup opakujte do té doby, než se sůl přestane přesouvat nahoru, ale zůstane dole, na dně nádoby. Pak je totiž jasné, že negativní energie z vašeho prostoru je odstraněná.

Lapač špatné energie si vytvoříte kombinací octa, vody a soli. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.toprecepty.cz, bydleni.magazinplus.cz