Proč naše babičky dávaly do rohu místnosti sklenici vody s octem a solí

Každý touží po tom, aby byl jeho domov hnízdem lásky, zdraví a pohodové atmosféry. Co když ale místo toho členové rodiny vyhledávají konflikty, jsou podráždění, špatně spí, anebo se jednoduše necítíte dobře? Zkuste se inspirovat pradávným učením feng-šuej. Do rohů uložte sklenice vody s octem a solí.

Lidé v celém orientu věří, že mimo chuti, zraku, sluchu, hmatu a čichu jsme schopni vnímat ještě jednu sílu. V Číně se nazývá čchi, v Japonsku Ki a v Indii Prana. Tato energie se šíří kolem těla, takže kromě pocitů a myšlenek na ni působí i přijaté pokrmy, oblečení, lidé, s nimiž se setkáváme nebo budovy. Energie se pohybuje podobně jako vítr a voda. Zrychluje, zpomaluje, zastavuje. Na rozdíl od těchto živlů však proniká i skrze zavřená okna a zdi. Aby energie proudila a nikde se nehromadila, využívá se několika prostředků feng-šuej. Mezi ně patří barvy, zvuky, rostliny, typy povrchů, zrcadla, ale také vodní plochy.

Voda ve feng-šuej

Voda je zdrojem svěží energie. Znamená život, prosperitu, hojnost a bohatství. Z pohledu feng-šuej se dělí na jinovou a jangovou. Jinová je stojatá, temná a hluboká. Jangová je čistá, jasná a je v ní pohyb. Tato voda má předpoklady přinést do domu prosperitu. Podle školy kompasu by se měla umístit do severní části domu. Zde pomůže ukázat správné směřování v životě. Potřebujete-li podpořit zdraví a vitalitu rodiny, skleničku s vodou dejte do východní části bytu.

Voda má ve feng-šuej významné postavení. Zdroj: FotoHelin/Shutterstock.com

Kyselost ve feng-šuej

Z pohledu feng-šuej dokáže voda s octem rozproudit energii a nechat odejít stagnující negativní síly. Při pravidelném úklidu tak můžete zředěným octem otírat dveře, zárubně a kliky. Nejenže je vydezinfikujete, ale také odeženete vše špatné. Zlá energie totiž nemůže projít čistými dveřmi.

Sůl ve feng-šuej

Mořská sůl dokáže stabilizovat a soustřeďovat čchi, aby pohlcovala negativní energii. Krystalky jsou schopné do sebe vstřebávat i pachy a nadbytečnou vlhkost. Očistný solný rituál prováděli také naši evropští předci. Ti po místnostech rozhazovali sůl, protože se věřilo, že zažene zlé duchy. Krystaly se pak zametly a zakopaly mimo domov.

Mořská sůl dokáže stabilizovat a soustřeďovat čchi, aby pohlcovala negativní energii. Zdroj: AlenKadr / Shutterstock.com

Sklenice vody s octem a solí v rohu

Na očistu budete potřebovat zavařovací sklenici, 500 ml čisté vody, 2 polévkové lžíce octa a 2 kávové lžičky soli. Všechny přísady smíchejte a sklenici položte do tmavého rohu nebo tam, kde cítíte, že by mohla být nahromaděná negativní energie. „Sledujte, jestli sůl stoupá směrem vzhůru. Přestane-li sůl stoupat, znamená to, že zachytila veškerou negativní energii. Stejným způsobem můžete vyčistit i ostatní části svého domu," radí terapeutka Marie Kostelecká.

