Konec podzimu se každým dnem blíží, stejně tak jako konec sklizně zimních jablek. Víte, jak byste měli správně své zásoby přes zimu skladovat, aby vám jablka vydržela krásně čerstvá a šťavnatá až do léta? Vyvarujte se běžným chybám, kvůli nimž můžete přijít opravdu o vše!

Stejně důležité jako správné skladování je rovněž samotná sklizeň, kdy se jablka trhají zralá i se stopkou. To je obzvlášť nezbytné, pokud jsou jablka určená k delšímu skladování. Natrhané ovoce vkládejte opatrně do košíku a rozhodně s ním nijak neházejte, aby se na něm nevytvořily otlaky či jiné poškození. Jednotlivé kusy pak ještě jednou doma projděte, zda jsou opravdu vhodná k uskladnění. A jak to poznáte?

Pečlivá kontrola jablek

I když jste nejspíš natrhali několik plných košíků, je dobré prohlédnout ovoce jednotlivě a důkladně. Veškerá poškozená, nahnilá, natlučená nebo červivá jablka dejte stranou, jelikož by dokázala velmi rychle shnít i spolu s ostatními. K uchování nedávejte ani jablka bez stopky, poněvadž by také moc dlouho nevydržela.

close info Evg Zhul/ Shutterstock zoom_in Červivá i jinak napadená jablka nejsou vhodná k dlouhodobému skladování, a proto byste je měli raději co nejdřív zkonzumovat.

Správné uskladnění v bedýnkách

Zdravá jablka pokládejte stopkou dolů vedle sebe do čistých bedýnek nebo lísek. Aby po čase nezměkla, pokládejte je na sebe nanejvýše ve dvou řadách. Proložit je však můžete suchými hoblinami, které jablka ochrání před otlačením. Pokud vám to prostor umožňuje, lze jablka vyskládat také na dřevěné police.

Místnost s ideálními podmínkami

Úspěchem co nejdelšího skladování ovoce jsou ideální podmínky v dané místnosti. Jablka vyžadují chladnou a temnou místnost, kde se nachází dostatečná vlhkost. Dokonalým prostorem se pro ně stává sklep, ve kterém se teplota pohybuje kolem 4 °C. Pokud se vám zdá, že nemáte sklep příliš vlhký, můžete v něm rozmístit nádoby s vodou, které vlhkost snadno vytvoří.

close info Shutterstock.com zoom_in Jablka by měla mít v bedýnce dostatečný prostor, aby se všude dostal vzduch.

Nevhodní sousedé

Sklep je místem, kde se uchovává mimo jablek i další druhy ovoce a zeleniny. Ne vždy je ale dobré mít ovoce a zeleninu po dlouho dobu u sebe. Za žádnou cenu proto neumisťujte jablka k bramborám, cibuli, mrkvi, celeru, petrželi a ani k červené řepě. Společné sousedství by totiž mohlo negativně ovlivnit chuť i vůni jablek.

Využití vyřazeného ovoce

Takto připravená a vhodně uskladněná jablka stačí už jen jednou za týden překontrolovat, zda se nikde neobjevují známky hniloby, jelikož se dokáže poměrně rychle šířit. A co s vyřazeným ovocem, které nebylo způsobilé ke skladování? Připravte si jablečný mošt nebo jablka nakrájejte na tenké plátky a dejte usušit. Vzniknou vám lahodné křížaly, které v zimě nemají chybu!

