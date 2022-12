Málokdo umí správně vyčistit sklo trouby i uvnitř: Návod krok za krokem

Dokonale čistá trouba je základem každé kuchyně. Během přípravy mnohých jídel však dochází k jejímu znečištění zapečenými nánosy mastnoty a jídla. Stejně tak je zasaženo i sklo ve dvířkách. Proto je nutné pravidelné čištění, které vám nesmírně zjednoduší obyčejná tableta na mytí nádobí.

Čištění trouby nepatří zrovna k oblíbeným činnostem. Obzvlášť, když se jedná o připečenou žluto-hnědou mastnotu, která je silně lepkavá. Dostat ji dolů, může dát někdy opravdu zabrat. Pokud však využijete řešení s tabletou, nepříjemnou práci si značně usnadníte.

Jak vyčistit sklo trouby i uvnitř, se podívejte ve videu:

Obyčejná tableta do myčky udělá vše za vás

Pokud doma využíváte klasické tablety do myčky, můžete je uplatnit i na údržbu trouby a čelního skla. Výhodou je, že to budete mít zcela bez zbytečné námahy. Protože jsou látky v tabletě poměrně agresivní, pracujte v ochranných rukavicích. Pokud chcete být šetrnější k životnímu prostředí, používejte tablety ekologické. Protože jsou tablety vhodné na jakýkoliv povrch, tedy kov i sklo, nemusíte se obávat poškrábání.

Pokud doma využíváte klasické tablety do myčky, můžete je uplatnit i na údržbu trouby a čelního skla. Zdroj: shutterstock.com

Proč zrovna tableta?

Tablety jsou plné látek, které si hravě poradí s kdejakou připáleninou i zaschlou mastnotou. Jejich koncentrace je tak silná, že jim jen tak něco neodolá. Vyhnete se tedy nepříjemnému a náročnému drhnutí.

Jak tabletu použít

Tento způsob je vhodný především na odolnou špínu, kterou se vám nepodařilo odstranit běžnými prostředky. Nejprve odstraňte z tablety ochrannou fólii, vložte ji do misky s trochou teplé vody a nechte jí pár vteřin na rozpuštění. Poté touto směsí začněte jemnými pohyby omývat celý vnitřní prostor trouby, včetně skla.

Odstraňte z tablety ochrannou fólii, vložte ji do misky s trochou teplé vody, aby se rozpustila. Zdroj: Shutterstock / Natalia Kopylcova

Další možnou metodou je nenechat tabletu v misce zcela rozpustit, jen nasáknout teplou vodou a čištění provádět přímo s tabletou, jako byste používali houbičku. Přitlačte a krouživými pohyby troubu vyčistěte. Tableta zanechá na povrchu trouby jemné stopy s kousky prášku a mastnota vám bude doslova mizet pod rukama. Ve chvíli, kdy bude tableta vysychat, opět ji namočte.

Veškeré plochy dočistěte do sucha

Nakonec z veškerého povrchu setřete zbytky tablety vlhkým hadříkem, poté je vysušte a vyleštěte utěrkou z mikrovlákna do sucha. Není od věci troubu pak zahřát alespoň na 15 minut, aby se odpařily případné zbytky z tablety. Vaše trouba bude zářit čistotou, jako by byla nová, a to včetně nádherně lesklého a průsvitného dveřního skla.

