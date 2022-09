Co se stane, když do pračky vhodíte skořápky od vajec? Budete překvapeni

Vyhazujete skořápky od vajec do koše, když doma vaříte? Odteď můžete využívat všechny části vajec. Nejspíše jste nevěděli, že skořápky mohou být velmi užitečné i při praní prádla.

Slyšeli jste už někdy, že skořápky jsou vlastně přírodní bělidlo? Mimo vysoké množství vápníku obsahují také železo, mangan, síru, fosfor, křemík, zinek a kolagen. Mohou se používat jak lámané, tak drcené či rozmixované na jemný prášek. Na co všechno se můžou hodit?

Široká nabídka využití

Vajíčka patří mezi každodenní ingredience, které při vaření používáte. Většina lidí ovšem spotřebuje bílek a žloutek, ale skořápku vyhodí. Proč tedy nevyužívat i ji? Použít skořápky můžete především na zahradě, kde zaženou slimáky, zajistí hojnou úrodu ovoce či zeleniny a podpoří růst rostlin. Nadrcené skořápky pomáhají také při bodnutí hmyzem, dodají tělu vápník a vyčistí pleť. Chovatelé slepic je využijí rovněž do krmiv, které jim následně dávají. Nyní vám však poradíme, jak správně skořápky použít při praní, aby prádlo krásně vybělily.

Vaječné skořápky jsou skvělé i pro vyklíčení nové rostlinky. Zdroj: DUO Studio / Shutterstock.com

Skořápky do pracího sáčku

Po nějaké době používání vám časem záclony nebo světlé ložní prádlo zešediví. Místo chemických bělicích přípravků se vydejte raději přírodní cestou. Nic vás to stát nebude, a ještě pomůžete ekologii. Skořápky od vajec omyjte, rozdrťte a nasypte do pracího sáčku, který vložte k prádlu do pračky. Skořápky, mimo jiné, mají ještě jednu velkou výhodu a to, že lidem s citlivou pokožkou a alergiemi nic nezpůsobí, na rozdíl od mnohých komerčních prášků a bělidel.

Ke skořápkám plátky citronu

Pro silnější efekt můžete do sáčku přidat ještě pár plátků citronu. Rovněž neuškodí, když sáčků v pračce bude víc. Kombinace skořápek a citronu vám pomůže vyprat i nějaké ty skvrny či zachová barvu vašeho oblečení. Díky vaječným skořápkám se nebude mýdlo usazovat v tkanině a tím se zabrání jeho následnému blednutí. Po vyprání můžete ihned zpozorovat blahodárný účinek skořápek.

Pračku zapněte na stejný program, jak jste zvyklí. Zdroj: Volkova

Využití skořápek v domácnosti

Mimo praní můžete využít skořápky také v kuchyni. Pokud máte zašlé vázy či hrníčky, které se zbarvily po pití čaje, pak vám je pomohou vyčistit. Skořápky dokážou zbavit nádobí vodního kamene i dalších usazenin. Do nádoby nasypte rozdrcené skořápky. Následně je zalijte šťávou z citronu a ponechte působit několik dní. S výsledkem budete více než spokojeni. Nádobí bude vypadat opět jako nové! Citronová šťáva v tomto případě bude působit jako odmašťovač a ostré skořápky poslouží k oškrábání usazené špíny.

