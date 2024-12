Vejce jsou v každé domácnosti vítanou surovinou. Většina z nás po jejich použití odhazuje skořápky do koše. Podle expertů na údržbu domácnosti je to chyba. Proč?

Vaječné skořápky obsahují vitaminy, minerály, ale také spoustu bělících látek, které můžete využít při údržbě domácnosti. Šetrné hospodyňky je proto nevyhazují a používají je k různým účelům. „Já je používám jako hnojivo na květiny. Vždycky je rozdrtím, zamíchám do půdy a rostlinky tím získají přírodní vápník,“ říká čtenářka Olga z Prahy a vypočítává další klady skořápek: „Někde jsem slyšela, že skořápky zlepšují chuť kávy, bělí prádlo a dokonce se přidávají i do čisticích pleťových masek pro problematickou pleť.“

Autor videa simple & fast vám ukáže, co se stane, když zalijete vaječné skořápky coca colou. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Populární čistič

Využití vaječných skořápek je spousta. Ale v poslední době se na internetu objevil recept na univerzální čisticí prostředek, kde právě vaječné skořápky hrají jednu z hlavních rolí. O co jde? „Vaječné skořápky mají jednu zvláštní vlastnost – bělí, čistí a pohlcují mastnotu. Proto jsou ideální na výrobu univerzálního přípravku na nádobí,“ říká čtenářka Pavla, která si jeden takový roztok vyrobila podle videa na internetu.

A mastnota nemá šanci

„Zpočátku jsem tomu moc nevěřila, ale fakt to funguje,“ dušuje se brunetka a přidává k dobru tip na výrobu tohoto domácího skořápkového zázraku: „Stačí, když skořápky ze 4 vajec zalijete malou lahvičkou coca coly. Směs nechte chvíli odležet a poté rozmixujte v mixéru. Vzniklý roztok slijte do mísy a přidejte do něj 1 šálek prostředku na nádobí a 1 šálek vody. Vše důkladně promíchejte a přes trychtýř nalijte do prázdné lahve od coca coly. Abyste mohli prostředek jednoduše využívat, udělejte do víčka díru, která vám usnadní dávkování. A máte hotovo!“

Stará špína se rozpouští

Pavla tvrdí, že vzniklý čistič je výborný právě na připálené pánve, hrnce a další nádobí. „Stačí, když prostředek nalijete na znečištěné dno, počkáte dvě minuty a poté ho houbičkou jednoduše odstraníte.

Díky roztoku, který pohlcuje nečistoty a mastnotu, to půjde jako po másle,“ slibuje naše čtenářka a dodává, že stejným prostředkem si vyčistila i spodní části hrnců, které byly za ta léta vaření znečištěné starou mastnotou.

Lesk jako blesk pro nerezový dřez

„Tento saponát je multifunkční a můžete ho použít nejen na nádobí, ale i na vyčištění nerezového dřezu, který nádherně vyleští. Já s přípravkem leštím i vodovodní baterie, odtoky nebo nerezová sítka a všechno vypadá naprosto perfektně,“ libuje si Pavla, která čistič využívá i na mytí WC. Podle ní jde o levný a funkční přípravek, který v domácnosti ocení skoro každá žena. Proto neváhejte a vyrobte si ho také!

Zdroje: https://citymagazine.si/cs, www.kupi.cz