Proč sypat do vázy skořápky od vajec? Skvělá vychytávka vídeňských hospodyněk

Vaříte denně s vajíčky, avšak jejich skořápky putují přímo do koše? Přicházíte tak zbytečně o cenného pomocníka, nejen co se týče čištění v domácnosti. Nevyhazujte skořápky od vajec. Budete se divit, jak se s nimi krásně pracuje.

Čištění zažrané špíny nikdo v lásce určitě nemá, a tak jistě každý ocení nějakou tu vychytávku, co se s tím snadno popere. Přesný příklad toho může být třeba úzká váza, kterou perfektně nevyčistí ani štětka na nádobí. Nasypte do ní pár skořápek od vajec a koukejte, jak se bude jen lesknout!

Dokonalé vyčištění vázy

Chtěli byste si dát do vázy květiny, ale je v ní usazený vodní kámen či jiné nečistoty? Nasypte do vázy nahrubo nadrcené skořápky, zalijte je teplou vodou a vázou potřepávejte do té doby, dokud se veškerá usazenina neuvolní. Nakonec stačí vázu vypláchnout vodou a bude zase jako nová. Podobně funguje také nevařená rýže.

Skořápky dokážou divy, co se týče čištění. Zdroj: Shutterstock

Čisticí prostředek do kuchyně

Z vaječných skořápek si můžete připravit také čisticí prostředek, který si poradí s čímkoliv! Ve skořápkách se totiž nacházejí abrazivní prvky, které dokážou odstranit i zažranější špínu. Nadrťte skořápky na jemný prášek a smíchejte s vodou a octem. Tuto směs poté použijte na čištění všude, kde potřebujete.

Zbarvené hrnky od čaje

Nedáte dopustit na svůj oblíbený hrneček, do kterého si každý den připravujete čaj nebo kávu? Postupem času se však na hrníčku vytvoří nevzhledné zbarvení, které stojí za to vyčistit. A jak jinak než pomocí skořápek! Čištění hrnku touto metodou se používá odnepaměti. Nasypte nadrcené skořápky do hrnku, zalijte teplou vodou a přilijte trochu saponátu. Takto ponechte hrneček přes noc a ráno budete pít opět z krásně bílého hrnku.

S usazeninami v hrnku si hravě poradí skořápky a teplá voda. Zdroj: Shutterstock

Snadné bělení prádla

Bílé oblečení se velmi těžce udržuje nedotknutelné a zářivě bílé, jelikož každý flek je na něm hned vidět, stejně tak zašlá barva. Jejich původní stav jednoduše zařídí nadrcené skořápky. Ty vložte do tkaného pytlíčku nebo ponožky, jež zavažte a vložte mezi bílé prádlo do pračky. Vaječné skořápky pak během běžného praní absorbují špínu, kterou zašedlé oblečení uvolní.

Pleťová maska z vaječných skořápek

Skořápkami nemusíte nutně čistit pouze nádobí či jiné věci. Využít je můžete i k vyčištění vaší pleti! Nadrcené skořápky na jemný prášek smíchejte s rozšlehanými bílky. Tuto směs si poté naneste na obličej a po 15 minutách působení smyjte. Skořápky pleť vyživí, zpomalí proces tvorby vrásek a pokožku zvláční. Domácí pleťovou masku si tak můžete připravit vždy, když budete potřebovat.

Přirozené doplnění vápníku do těla

Jak si připravit skvělý přírodní výživový doplněk obsahující vápník, se podívejte ve videu:

Zdroje: Kniha 5555 Rad, hobby.blesk.cz, dumazahrada.cz, blog.mall.cz