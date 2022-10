Proč naše babičky sypaly do lahví skořápky? Skvělý trik, který budete dělat taky

Vyhazujete skořápky od vajec? Děláte velkou chybu. Dají se ještě skvěle využít na zahradě i doma. A nejen skořápky, ale i kávová sedlina nebo slupky od brambor...

Úzké hrdlo, ale široké dno. Vyčistit láhev je skoro takový hlavolam jako rozklíčovat ježka v kleci. Jenže naše babičky nebyly včerejší a dokázaly si i s tímhle poradit. Jak?

Kávová sedlina

V době, kdy nebyly po ruce jary nebo chemikálie, spoléhali na čistící účinky kávové sedliny. Místo aby použitý lógr vyhodily, promíchali ho s horkou vodou a roztok pak nalili do lahve. Pak už stačilo láhev zavíčkovat a nechat tři dny odležet. Poté už stačilo párkrát lahví zatřepat a nečistoty byly pryč. Navíc káva fungovala i jako dokonalý pohlcovač pachu, takže po vypláchnutí byla láhev čistá, jako kdyby ji právě vyfoukli ve sklárně.

Káva čistí a zároveň pohlcuje pachy. Zdroj: Profimedia

Bramborová očista

Slupky od brambor jsou považovány za odpad a běžně končí v koši. A to je chyba! Naši předkové je využívali k čištění. Postup byl stejný jako u kávové sedliny. Odřezky stačilo zalít, nasypat do lahve a nechat dva dny svému osudu. Pak už jenom „kouzelné zatřepání“, vymytí a láhev byla čistá a lesklá jako dřív.

Ulpělé nánosy v lahvích můžete vyzkoušet i pomocí bramborových slupek. Zdroj: Profimedia

Skořápková drť

Při čištění lahve se našim předkům osvědčila i drť z vaječných skořápek. Protože jde o drsnější a ostřejší částečky, fungovala tak trochu jako peeling. S její pomocí se láhev zbavila mastnoty, ale i zašlejších nánosů, které by nebylo možné jinak odstranit. Zkuste to také: Rozdrťte skořápky na drobno, zalijte je vodou a směs vlijte do lahve. Jakmile se láhev trochu odmočí, stačí s ní zatřepat a veškerý obsah vypustit. Pak stačí nádobu opláchnout a je hotovo!

Vaječné skořápky působí jako peeling. Zdroj: Profimedia

Sázka na jistotu: Ocet a voda!

Ekologická domácnost by se bez octa neobešla. Tenhle univerzální prostředek na úklid a mytí nádobí nejenže rozpouští špínu (či vodní kámen), ale také funguje jako leštička. V případě znečištěné lahve, vázy či nádoby na vodu, nalijte dovnitř 3 díly vody a 1 díl octa. Směs nechte působit a poté s lahví zatřepte a obsah vylijte. Nakonec nádobu vypláchněte a měli byste mít po starostech.

I staré lahve lze vyčistit. Zdroj: Profimedia

Čarování se solí a rýží

Špinavého vnitřku lahve se můžete zbavit také pomocí trojčlenky – vody, rýže a soli. Sůl funguje jako dezinfekce, ale i jako drátěnka, která láhev zbaví zbytků nápojů. Rýže je zase odborník na odolnější špínu. Její zrníčka nahrazují peeling a rozbíjí tak starší usazeniny, které se často drží zuby nehty. Pokud chcete docílit lepšího efektu, nechte určitě slaný nálev v láhvi pár dní. Podobným způsobem můžete čistit i vázy nebo sportovní lahve.

Zdroje: www.yapko.cz, cz.dillerkids.com