26. 3. 2024

Proč dávat skořici do garáže? Hodí se to v každém případě, ale hlavně záleží na tom, co v ní skladujete. Odpuzuje totiž jak hmyz, tak i další škodnou!

Proč dávat skořici do garáže? Proč nosit skořici do garáže? Už to asi také tušíte. Skořice je skvělý prostředek, který nám sice báječně voní, ale hmyzu strašně vadí. Pokud vás trápí hmyz či jiní škůdci v garáži, právě skořice může být odpovědí na vaše problémy. Bojujete s hmyzem, vypuďte je vůněmi. To radí také autorka tohoto příspěvku z YouTube kanálu HOME IN CUBE. Díky těmto doporučení se můžete zbavit molů, octomilek i komárů. Zdroj: Youtube Skořice je voňavý repelent Co dokáže skořice? Je toho habaděj! A ať už máte v garáži cokoli, určitě se bude skořice hodit. Posuďte sami. Nastěhovali se vám do garáže mravenci, láká dovnitř něco mouchy nebo komáry? V každém případě byste měli odstranit důvody výskytu těchto nezvaných nájemníků. Komáři se v garáži rádi schovají, ale patrně máte někde v blízkosti stojaté vody, kde se množí. Mouchy láká především odpad a zápach. Mravenci také milují zbytky jídla či odpadky a pak samozřejmě sladké a různé naše zásoby, do kterých se mohou dostat. Rozhodně je tedy vhodné zbavit se jakýchkoli odpadků, nevyprázdněných košů či skladovaných zásob, které mohou být hmyzu v garáži či propojených sklepích volně dostupné. Problematické mohou být také květináče se zazimovanými rostlinami, ve kterých mohou mít mravenci hnízdo. Další nepříjemností může být přezimování šneků v květináčích. Ani pěstění šneků v květináčích nepotěší a naštěstí i hlemýžďům skořice nevoní. close info Shutterstock zoom_in Postřik ze skořice a vody dokáže urychlit léčbu napadených rostlin i vyhnat škůdce. Jak použít skořici proti škůdcům? Skořici můžete aplikovat na místa, kde se s hmyzem nejčastěji potkáváte. Místa je možné posypat mletou skořicí nebo si připravit jednoduchý sprej. Odvar, který můžete následně přelít do lahvičky s pumpičkou připravíte povařením dvou lžic skořice zhruba v litru vody. Odvar nechte půl hodin probublávat na mírném ohni, odstavte z plotny, aby mohl dobře vystydnout, a pak dobře sceďte přes kávový filtr nebo jemné plátýnko. Jemná skořice by totiž mohla ucpat rozstřikovač. Pokud máte doma skořicový esenciální olej, stačí do vody přidat jen pár kapek, abyste získali silně aromatickou tekutinu, kterou můžete vystříkat celou garáž. Nezapomeňte stříknout trochu tekutiny i pod auto, větracím otvorům, kanalizace či okénku. Skořice totiž vadí i hlodavcům. Myši nebo větší škodná si také mohou najít cestu do vaší garáže, aby se tu schovaly a v klidu hospodařily ve vašich věcech. Především kuny jsou nebezpečné a dokáží si snadno poradit i s elektronikou aut nebo jiné elektroinstalace. Kromě toho vám skořice pomůže udržet případná vlhnoucí místa bez plísní. Nemusíte se bát postříkat ani přezimované květiny. Skořice působí jako přírodní fungicid a obsahuje látky, které napomáhají rostlinám k růstu kořenů. Dezinfekční a repelentní vlastnosti se hodí k použití i proti přezimovaným škůdcům na rostlinách či patogenům. Jestli ale nemáte na toto všechno čas, nechte v garáži na různých místech alespoň několik kousků celé skořice. Hodí se především v blízkosti oken a na místech, kde se mohou škůdci objevit. Nejen že skořice hmyzu nevoní, ale pro mnohé je také toxická. Související články close Domov a bydlení Jarní invaze pavouků do domácnosti je tu: Bránit se jí můžete pomocí citrónové kůry video close Domov a bydlení Zatočte s plísní v bytě či domě jednou provždy: 5 kroků, díky kterým se jí zbavíte jednou provždy video Zdroje: simplegardenlife.com, naturenoon.com

