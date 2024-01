O domácnost pečujeme jak nejlépe umíme, ale přesto se může stát, že se někde na hladké ploše objeví drobné škrábnutí. Ani v takové chvíli nemusíme zoufat, protože je tady ještě možný pomocník v podobě docela běžné kuchyňské přísady, kterou jistě máme všichni doma.

Ať se snažíme sebevíc, někdy se to prostě stane: zrcadlo, okno nebo třeba skleněná výplň dveří kuchyňské linky, stejně jako varná deska a další plochy se mohu poškrábat. Protože ale chceme mít byt co nejdéle jako nový, určitě se s takovým, byť třeba drobným, poškozením nebudeme chtít smířit. Vezměme si k ruce obyčejnou kuchyňskou sodu a pokusme se o nápravu problému. Uvidíte, že se to podaří.

Podívejte se také na jednoduchý návod na youtubovém kanálu Apartment Therapy:

Zdroj: Youtube

Na pečení i leštění

Kuchyňská soda (docela obyčejná, bez jakýchkoliv dalších přísad) je ideálním pomocníkem nejen při úklidu, ale také při údržbě domácnosti. Pokud se stalo, že došlo k poškrábání některé hladké plochy, je to právě ten čas, kdy bychom měli sodu použít. Jak na to? Není to velký problém, jen bychom se měli obrnit trpělivostí a vyhradit si na nápravu drobných škod dostatek času. V tomto případě totiž platí, že spěch není ani dobrý rádce, ale ani pomocník.

close info New Africa zoom_in Jedlá soda je velmi všestranným pomocníkem při domácím úklidu.

Co budeme potřebovat?

Pokud se rozhodneme pro použití sody, budeme potřebovat ještě misku, vidličku nebo jiný nástroj na důkladné promíchání, vodu a jemný hadřík. Sodu smícháme s vodou v poměru 1:1 tak, abychom vytvořili kašičku podobné konzistence jako mívají tekutá lepidla. Ani řídkou, ani příliš hustou. Leštidlo máme tedy připravené, ale ještě než začneme, musíme poškozenou plochu důkladně umýt. To provedeme opravdu pečlivě, protože si musíme uvědomit, že jakákoliv nečistota, která by na ni zůstala, by mohla povrch znovu poškodit.

Pomalu a trpělivě

K mytí plochy před jejím leštěním použijeme vodu s tekutým mycím prostředkem a jemný hadřík. Následně vše utřeme opatrně do sucha a můžeme se pustit do samotného leštění. Na hadřík nabereme trochu připravené směsi a pomalu, ale skutečně pomalu a bez velkého tlaku budeme potřebné místo přetírat krouživými pohyby tak dlouho, až se okraje škrábance jemně obrousí a jemná rýha se částečně zaplní domácím přípravkem. Soda má tu výhodu, že sice dokáže jemně obrušovat nerovnosti, ale pokud si dáme pozor, nepoškodíme jejich okolí.

Umýt, vysušit a bude hotovo

Po chvíli práce ošetřované místo opatrně omyjeme vodou a otřeme jemným hadříkem. Pokud uvidíme, že jsme u cíle svého snažení, máme hotovo. Budeme-li chtít proces opakovat, nic v tom nebrání a údržbu plochy můžeme ještě vylepšit. Vždy si ale dáme dobrý pozor na dodržení maximální čistoty. I drobné smítko může v tomto případě nadělat velké problémy. Po dokončení leštění sodou celý povrch znovu dobře umyjeme a vysušíme, aby se na něj nechytaly zbytečně nečistoty. Máme hotovo za pár korun a bezpečně. Stálo to za to, nemyslíte?

