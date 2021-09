Jak se zbavit zápachu ve skříni? Pomůže vám překvapivě třeba bambus

Každý byt i skříň nějak voní. Ne vždy nás však nábytek přivítá příjemným odérem. Skříně mohou i zapáchat a příčin je celá řada. Jak se takového zápachu zbavit? Způsobů je naštěstí hned několik. Podívejte se s námi, jak vyzrát na zápach ve skříni.

Zápach má příčinu. Najděte ji!

Nechoďme okolo horké kaše. Důvodů, proč skříň zapáchá, je mnoho. Pokud se chcete nepříjemných pachů zbavit, musíte napřed odstranit příčinu. Většinou jsme schopní zápach hned identifikovat. Obyčejně jde o některou z těchto příčin:

Plíseň

Myšina

Naftalínové přípravky

Cigaretový kouř

Zapocené oblečení nebo boty

Uskladněné zbytky barev, čistících prostředků apod.

Močovina nebo výkaly domácího mazlíčka

I zánovní skříně mohou zapáchat. Najděte příčinu a zbavte se jí! Zdroj: Ume illustration / Shutterstock.com

Zápachům ve skříni předcházejte

Původ zápachu napoví, co bude třeba udělat dál. Pokud jde jen o cigaretovým kouřem načichlé oděvy, případně zapocené boty nebo oblečení, odstraňte je a vyperte. Uskladněné zbytky barev, chemikálie nebo naftalínové kuličky odstraňte také. A pokud chcete skříň dál používat ke skladování různých zbytků nátěrových materiálu apod., zvolte jiný způsob uložení. Uzavíratelné igelitové sáčky mohou být nejjednodušším, ale efektivním způsobem uskladnění a omezení zápachu uvnitř nábytku.

Eliminujte zápach a umyjte skříň

Mezi urputnější zdroje zápachu ve skříních patří plíseň, myšina, případně i jiné výkaly. Skříň bude potřeba dobře vyčistit, zbavit jí veškerých zbytků, i těch zaschlých a často na první pohled nepatrných. Na mytí nábytku se osvědčily různé roztoky. Můžete vyzkoušet lžíci octa na litr vody nebo citron a líh. Pokud máte podezření na plíseň, vyzkoušejte roztok jedlé sody nebo zředěné bělidlo. Po důkladném odstranění příčiny zápachu otřete celý vnitřek skříně běžným způsobem mýdlovou nebo saponátovou vodou. Následně nechejte nábytek pořádně vyvětrat a proschnout.

K umytí skříně použijte mydlovou vodu, saponát, ocet či roztok s jedlou sodou. Zdroj: STUDIO GRAND WEB / Shutterstock.com

Zapáchající skříň vyvoňte

I v případě, že se vám podařilo dobře odstranit veškeré zbytky zdroje zápachu, dřevo nábytku často nepříjemné aroma ještě dlouho drží. Pak se hodí „zamaskovat" nepříjemné zbytky pachů jinými vůněmi. Takovými jsou často byliny, mýdla nebo další výrazně aromatické prostředky. Rozhodně lze doporučit plátěné sáčky s levandulí a jinými vonnými sušenými bylinami. Velmi urputné zápachy, kterým je například kočičí značkování, jde jen velmi špatně vyčistit či zamaskovat. V takovém případě bude mít i drahá kolínská nebo esenciální olej co dělat.

Pokud nemáte zájem o bylinné vůně a raději byste pocit čistoty a čerstvosti, nechejte ve skříni aktivní uhlí, aby absorbovalo zbytky pachů. Nejenže je na sebe naváže, ale také zbaví vzduch plísní. K tomuto, ale i dalším použitím v domácích podmínkách, se často využívá takzvané bambusové uhlí. Je vyráběno tradiční japonskou technikou a používá se nejen na údržbu v domácnosti, ale také na čištění zubů nebo pleti. Aktivní uhlí je surovinou, která zlepší kondici nejen vzduchu ve skříni, ale celého nábytku. Existuje ale ještě další pomocník.

Levandule je ideální bylinou k provonění skříní. Použijte ji sušenou, v oleji nebo i parfém. Zdroj: Profimedia

Skříně pročistí i gel a pohlcovače zápachů

Gely do šatních skříní a pohlcovače pachů fungují poměrně dobře, ale příčiny vás nezbaví. Tu musíte odstranit vy. Gely se prodávají v dózách nebo kelímcích, které se nechají uvnitř nábytku otevřené, a i po dobu několika měsíců dokáží absorbovat nepříjemný zápach skříně. Pohlcovače pachů jsou rozhodně vhodné do skříní, o kterých víte, že budou dlouho zavřené a nevětrané. Nezapomeňte, že pokud bojujete s plísněmi, patrně byste se měli pokusit i eliminovat vlhkost. Pohlcovače vzdušné vlhkosti také fungují na bázi gelů a tablet. Jejich použití je jednoduché a rozhodně stojí za to je vyzkoušet.

