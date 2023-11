Máte dojem, že vám chřadnou některé pokojovky? Máme pro vás skvělý tip! Jako účinné a dokonalé hnojivo pro pokojové květiny využijte obyčejný škrob.

Pokojové rostliny vyžadují kromě běžné péče správnou a vydatnou výživu. Pokud nepatříte mezi fandy chemických prostředků a raději se vydáváte přírodní cestou, můžete si velice snadno vyrobit domácí hnojivo z ingredience, kterou má většina z nás ve spíži. Pro vaše pokojové rostliny bude nejen mnohem efektivnější, ale jistě ušetříte i značnou finanční částku. Zcela postačí, když sáhnete po kukuřičném škrobu! Rostlině tak dopřejete opravdu to nejlepší a oslabené pokojovky zase postavíte doslova na nohy.

Chcete, aby vaše pokojovky rostly až 5x rychleji? Podívejte se v tomto YouTube videu na kanálu Loucos das Plantas:

Proč kukuřičný škrob

Kukuřičný škrob je bohatý na fosfor, dusík, hořčík, draslík, vitamín B a mnoho dalších látek, které aktivují nejen růst rostlin, ale i tvorbu poupat a následné bohaté kvetení. Podporuje i celkové zdraví stonku a listů a stejně tak celého kořenového systému.

Stejně tak škrob také pozitivně ovlivňuje a pomáhá zlepšit vlastnosti půdy. Přispívá totiž k lepší absorpci vlhkosti, kterou pak pokojovky mohou rostliny lépe využít. Pokud tedy náhodou zapomenete na zalévání, nebo na nějaký čas odjíždíte mimo domov, budou mít rostliny větší šanci, že tuto situaci snadno zvládnou. Platí to i při občasném přelití.

close info Shutterstock zoom_in Odeberte vrchní část zeminy a přidejte ke květině škrob.

Dejte škrob do květníku

Výhodou hnojení škrobem je kromě výborných účinků na rostliny i jeho nenáročné použití. A jak přesně na to? Nejprve lehce nakypřete půdu v květináči a zhruba 1,5 cm vysokou vrstvu odeberte. V tento moment nasypte rovnoměrně do zeminy 1 čajovou lžičku bramborového škrobu a promíchejte ho lehce se zbylou hlínou v květníku. Nakonec vše zasypte vrstvou nové čerstvé zeminy. Pokud byste tento krok vynechali, mohla by se v květináči objevit plíseň.

Tekuté hnojivo z kukuřičného škrobu

Stejně tak si můžete zhotovit hnojivo z kukuřičného škrobu v tekuté formě. Jeho výroba je velice jednoduchá a zvládne ji opravdu každý. Stačí vhodit do 1 l vody 1 vrchovatou kávovou lžičku kukuřičného škrobu a řádně rozmíchat až do naprostého rozpuštění.

Tento přírodní druh hnojiva se hodí na všechny typy pokojových rostlin včetně kaktusů, sukulentů a orchidejí. S přehledem jej využijete v sezóně i do truhlíkových rostlin a na zahradě. Výživné hnojivo v podobě škrobu aplikujte 1 až 2krát do měsíce.

close info Witold Ziomek / Shutterstock.com zoom_in K hnojení lze dokonce použít vodu z vařených brambor, i ta dodá do zeminy potřebné živiny.

Kukuřičný škrob lze nahradit bramborovým

Velice podobné účinky má na květiny i škrob bramborový, kterým ten kukuřičný snadno nahradíte. Jedná se v podstatě o stejně účinný životabudič s vysokým obsahem glukózy, draslíku, fosforu a vápníku. K hnojení lze dokonce použít vodu z vařených brambor, i ta dodá do zeminy potřebné živiny. Jen myslete na to, že se nikdy nesmí jednat o vodu osolenou.

