Neuvěřitelné způsoby užití škrobu: Na krásně čistá okna i zápach z bot

Škrob je všem dobře známý jemňoučký prášek z brambor, sóji nebo kukuřice. Obvykle je používán při vaření nebo pečení, ale i v domácnosti má využití. Víte, jak jinak škrob použít? Způsobů je docela dost.

Zdroje: www.healthline.com, damskydenik.cz

Čím je zajímavý škrob?

Škrob bývá také součástí lahvovaných omáček, marinád nebo polévek v sáčku, ale to, že je škrob součástí jídel, není zas až tak překvapivé. Mimo kuchyni běžně využíváme škrob ve spreji na límečky košil při žehlení, ale tím to většinou končí. I když je škrobový prášek velmi jemný, má nepatrné abrazivním účinky, a také výborně pohlcuje vlhkost. Už tušíte, k čemu všemu by se dala škrobová moučka využít?

Solamyl neboli škrobová moučka se používá i do pečení. Zdroj: Iin Sidharta / Shutterstock.com

Využijte škrob proti pocení

Protože škrob pohlcuje vlhkost jako je pot a zároveň působí na kůži velice jemně, je oblíbeným pomocníkem proti problémům s pocením.

Pro výrobu deodorantu smíchejte 3 lžíce rozpuštěného kokosového oleje, 2 lžíce škrobové moučky a 2 lžíce jedlé sody, případně kapku oblíbeného esenciálního oleje. Tuto směs napněte do již prázdného obalu od komerčního tuhého deodorantu.

Pokud se potíte a na těle se vám na různých místech odírá pokožka, pocukrujte a rozetřete na postiženou kůži nebo dotýkající se část oblečení troškou škrobu. Typicky jde o stehna, podpaží nebo nohy, které se dřou v nevhodné obuvi.

Škrobová moučka je také oblíbenou prevencí proti zapáchající obuvi i nohám. I malé množství škrobu postačí k tomu, aby se pot nohou nevstřebával do bot. Tímto zabráníte množení bakterií a nepříjemný odér linoucí se z tenisek se neobjeví.

Škrob využijete i na vlasy

Absorpční vlastnosti škrobu lze využít i na mastnotu vlasů a pokožky hlavy. Pokud spěcháte a není již možnost vlasy ráno umýt, zkuste trošku škrobové moučky vemnout především ke kořínkům. Tento zlepšovák je vhodnější pro blondýny, na tmavé vlasy jej ani nezkoušejte. Stejně tak vám škrob na suchých vlasech pomůže k jejich rozčesání.

Škrobová moučka může posloužit i jako suchý šampón. Zdroj: Shutterstock.com

Škrob lze využít na zklidnění svědění

Něco vás kouslo a příšerně to svědí? I zde lze využít škrobu smíchaného s pár kapičkami studené vody. Hustou pastu aplikujte na místo, kde pociťujete svědění a nechte zaschnout. Stejná dvousložková pasta dobře poslouží i v případě spálení od sluníčka. Po zaschnutí se zbavíte zbytků omytím vlažnou vodou.

Jak jinak využít škrob?