Ve vašem domě žijí nenápadní zloději, kteří po celý rok kradou energii přímo z vaší peněženky. Ne, nemluvíme o sousedech připojených na vaši Wi-Fi, ale o spotřebičích, které ponecháváte zapojené v zásuvkách, i když je nepoužíváte. Tyto „energetičtí upíři“ tvoří až 10 % celkové spotřeby elektřiny.

Moderní domácnosti jsou plné zařízení, která jsou neustále v pohotovostním režimu. Televize, herní konzole, nabíječky telefonů, kávovary, a dokonce i elektrické zubní kartáčky. Všechna tato zařízení spotřebovávají energii, i když je aktivně nepoužíváte. Pohotovostní režim, často signalizovaný nenápadným červeným světýlkem, zajišťuje rychlé zapnutí, ale právě tím se stává neviditelným žroutem energie. Tento drobný, ale nepřetržitý odběr může v součtu znamenat stovky korun ročně.

Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Časopis dTest – Otázky a odpovědi: Jak ušetřit na účtech za energie?

Největší viníci jsou zařízení s velkými adaptéry nebo starší elektronika, která nebyla navržena s ohledem na energetickou úsporu. Nabíječky telefonů například stále odebírají energii, i když k nim není připojený žádný telefon. To samé platí pro notebooky nebo herní konzole, které zůstávají zapojené i po vypnutí. Pokud máte například starší mikrovlnnou troubu s digitálním displejem, vězte, že její časomíra možná spotřebuje více energie než samotné ohřívání jídla.

Mezi další výrazné „zloděje“ energie patří také klimatizace, audio systémy a kávovary. Klimatizace mohou i ve vypnutém stavu spotřebovávat energii k udržení nastavení nebo pohotovostního režimu.

Podobně kávovary, zejména ty s funkcí udržování teploty nebo časovačem, stále odebírají elektřinu. Rádio pravděpodobně také nevytahujete ze zásuvky, zejména pokud ho ovládáte dálkovým ovladačem. I když je vypnuté, zůstává v pohotovostním režimu a stále spotřebovává energii, aby bylo připravené na příjem signálu.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Chytré zásuvky jde naprogramovat tak, aby se vypnuly v určitý čas, například v noci, kdy všechno spí, včetně vašich spotřebičů.

Jak se těmto ztrátám bránit

Prvním krokem je uvědomit si, kde máte doma taková zařízení. Projděte místnosti a identifikujte všechno, co zůstává trvale zapojené. Pokud máte doma televizi, herní konzoli nebo Wi-Fi router, zkuste se zamyslet, zda všechno musí být neustále v provozu. Nabíječky odpojte hned po dobití zařízení a nepoužívané spotřebiče vypojte z elektrické sítě úplně.

Dalším řešením může být použití vypínacích prodlužovacích kabelů. Ty vám umožní vypnout hned několik zařízení jedním stisknutím. To se hodí zejména pro pracovní kouty, kde máte zapojený počítač, tiskárnu a další elektroniku. Existují také chytré zásuvky, které lze naprogramovat tak, aby se vypnuly v určitý čas, například v noci, kdy všechno spí, včetně vašich spotřebičů.

Energetickou efektivitu podpoří i investice do modernějších spotřebičů. Nové typy elektroniky jsou často navrženy tak, aby měly minimální pohotovostní spotřebu. To ale neznamená, že je můžete nechat zapojené navždy. I moderní zařízení, která se zdají být úsporná, mohou při trvalém zapojení do sítě zbytečně odebírat energii.

Významným krokem je také osvěta v celé domácnosti. Naučte všechny členy rodiny, aby po sobě vypínali a odpojovali nabíječky, světla a zařízení, která nejsou nutná. Děti například často nechávají herní konzole v pohotovostním režimu, aby se rychleji zapnuly. Stačí jim ale vysvětlit, že pokud budou konzoli opravdu vypínat, můžete společně ušetřené peníze utratit třeba za nové hry.

Zamyslete se také nad sezónními spotřebiči jako jsou ventilátory, elektrické deky nebo vánoční osvětlení. Pokud je nepoužíváte, nejen že je vypněte, ale zcela je odpojte ze zásuvky. I když se zdá, že nic nedělají, stále mohou odebírat energii.

Každý krok, který podniknete ke snížení této skryté spotřeby, se počítá. Na první pohled se může zdát, že úspora několika wattů nestojí za tu námahu. Když ale všechno sečtete, může vás překvapit, o kolik nižší může být váš účet za elektřinu.

