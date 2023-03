Jak vyčistit skvrny: 9 zásadních chyb, kvůli kterým se zažerou. Děláte je?

Než se pustíme do odstraňování jakékoli skvrny, je dobré se krátce zamyslet a pak rychle jednat. Abychom ji ještě nezhoršili.

Drhnout skvrnu na koberci nebo čalounění

A to hned z několika důvodů. Za prvé je možné, že tak znečištění zatřeme zbytečně hlouběji a až uschne textilie nahoře, stejně zase „vyleze“. Za druhé bychom mohli povrch potahu nebo koberce odřít a s tím se, na rozdíl od skvrny, nic dělat nedá. A za třetí, pokud bychom třeli opravdu silně, je docela pravděpodobné, že vyvineme takové teplo, které skvrnu jen ustálí. Lepší je tedy začít jemně a pěkně zlehka.

Snažit se silou odrbat skvrnu z tvrdého povrchu

Drátěnka, kartáč s ostrými štětinami, dokonce i houbičky, které nejsou jemné. To všechno dokáže tvrdé povrchy poškrábat. Dřevo, které je ošetřené jen olejem nebo lazurou, ještě můžeme zbrousit, ale pokud jde o lak, nerezovou ocel, nebo dokonce umělé povrchy, pak z nich škrábance už nikdy nezmizí. Na rozdíl od skvrny. Pokud na skvrnu neplatí jemné tření měkkým hadrem nebo neabrazivní houbičkou, je dobré zkusit na ni nalít trochu doporučovaného čističe a nechat chvíli stát. Často se pak vyčistí bez velké námahy.

Povrchy se snažíme čistit jemně, abychom je nepotrhali nebo nepoškrábali Zdroj: Profimedia

Začínat uprostřed

Dost možná by to totiž znamenalo, že se skvrna rozlije a ještě zvětší. Lepší je tedy začít podél okrajů a postupně a pomalu se propracovávat doprostřed. Což platí pro savé povrchy i ty, do kterých se případně znečištění nevpije.

Vytahovat hned silnou chemii

Riskujeme tím, že daný materiál jen poničíme, nemluvě o tom, že domů zbytečně doneseme potenciálně zdraví škodlivé látky. Lepší je použít jemnější čistič smíchaný s vodou a skvrnu ošetřit jemným hadříkem nebo houbičkou. Na naprostou většinu skvrn to stačí. Především když se jim začneme věnovat hned.

Skvrnu nikdy nečistíme zprostředka, ale propracováváme se k ní od okrajů Zdroj: Andrey_Popov / Shutterstock.com

Zkusit to zahřát

Celá řada skvrn, především těch od jídla, které obsahují nějaký druh bílkoviny, nebo taky skvrny od krve, reaguje na teplo. Pokud je zahřejeme, skvrna se naopak ustálí a její vyčištění bude výrazně náročnější. Podobně na ně působí taky kyselé čističe, včetně octa. Preventivně je proto vždy lepší zkusit skvrnu ošetřit nejprve studenou nebo vlažnou vodou a například enzymatickým odstraňovačem.

Používat příliš velké množství čističe

Ačkoli to svádí, můžeme skončit jen tím, že budeme déle čekat, než dané místo uschne. Zvlášť pokud jde o koberec nebo čalounění. Lepší je použít menší množství čističe a případně proces několikrát opakovat.

Neřídit se instrukcemi

Ne všechny čističe se nanášejí na vlhký povrch. A ne pokaždé jde jen o nastříkat–počkat–setřít. Pokud se nebudeme řídit instrukcemi ke konkrétnímu výrobku, nejen že vyplýtváme drahý odstraňovač, ale možná způsobíme nenávratnou škodu na něčem, co mohlo být snadno zase čisté. Třeba když čistič omylem použijeme na materiál, pro který není určený. Pokud jde o čištění, rozhodně se vyplatí pečlivě pročíst návod na zadní straně výrobku a pak se jím také pečlivě řídit.

Rozhodně se vyplatí pečlivě pročíst návod na zadní straně výrobku a pak se jím také pečlivě řídit Zdroj: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Rovnou nanášet nový čistič

Riskujeme totiž zbytečné poničení laku, změnu barvy polstrování nebo vyblednutí koberce. Pokud používáme nový čistič, měli bychom ho vždy nejprve krátce vyzkoušet na nějakém nepříliš viditelném místě. A jen v případě, že bude výsledek uspokojivý, se přesunout k opravdové skvrně.

Míchat různé čističe

Chemikálie v jednotlivých produktech mohou reagovat nepředvídatelně a způsobit poškození, které třeba nepůjde napravit. Pokud jeden nezafungoval, je potřeba místo pečlivě opláchnout či propláchnout studenou vodou, nechat alespoň zčásti uschnout a pak případně pokračovat s jiným.

Čekat

Čím déle má skvrna čas působit, tím delší dobu pak taky strávíme jejím odstraňováním. Pokud tedy vidíme, že se něco rozlilo, je dobré to jít řešit hned. Anebo zkrátka ve chvíli, kdy si skvrny všimneme. Skvrny, která zasychá několik dní, se už možná nikdy nezbavíme, zatímco ta čerstvá možná za chvilku zmizí.

Vylité víno, kávu nebo čaj nejprve opláchneme nebo vytepujeme studenou vodou Zdroj: Shutterstock /Lisa-S

JAK SI PORADIT S KONKRÉTNÍMI SKVRNAMI

Vylité víno, kávu nebo čaj nejprve opláchneme nebo vytepujeme studenou vodou. Pokud na ně nasypeme sůl, případně rovnou mýdlo či mýdlové vločky, skvrnu jen ustálíme. Platí to i pro skvrny od Coca-Coly. Enzymatické čističe nikdy nepoužíváme, pokud čistíme hedvábí nebo vlnu. Enzymy narušují proteinové vazby, a protože právě těch jsou oba materiály plné, čistič by je nenávratně poničil. Kečup a další rajčatové omáčky z jakékoli textilie co nejlépe otřeme vlhkým hadříkem a pak jemným čisticím prostředkem smíchaným se studenou vodou tepujeme měkkým hadříkem, až pouští jen čirou tekutinu. Čokoládu nejprve setřeme nebo odrolíme. Pak naneseme čistič určený nejlépe přímo na čokoládu nebo nějaký jemný čistič a do skvrny ho opatrně vetřeme měkkým kartáčkem. Necháme asi deset minut působit a pak vytepujeme vlažnou vodou. Propisky, fixy, odolné pastelky zkusíme odstranit nejlépe pomocí nanohoubiček. Do určité míry to jde i z textilií, na ty je ovšem lepší použít přímo odstraňovač na skvrny. Inkoust můžeme zkusit odstranit také pomocí laku na vlasy. Nastříkáme, po chvíli otřeme vlhkým hadříkem a opakujeme, až skvrna zmizí. Mastné skvrny nejprve navlhčíme směsí vlažné vody a jemného čističe, případně mýdlové vody, a pak vytepujeme horkou vodou. Zašlé skvrny například z potahů, které nejdou dlouhodobě vyčistit, nemůžeme je vyprat a nechceme povolávat odborníky, můžeme zkusit odstranit pěnou na holení. Naneseme ji, necháme působit, a pak lehce vydrbeme neabrazivní houbičkou. Po zaschnutí by skvrna měla zmizet.

Zdroj: Časopis Receptář