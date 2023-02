Skvrny na koberci: Znáte trik s tabletou do myčky? Je to fascinující

Skvrny na koberci nejsou vítané, stejně jako znečištění bytového textilu, ale vyčistit koberec není jen tak. Problém spočívá v tom, že koberec je příliš velký a těžký, než abyste ho mohli jen tak hodit do pračky. Koberce jsou navíc dost drahé, a proto vždy stojí za to, pokusit se o vyčištění i té nejodolnější skvrny. Jak pomůže tableta do myčky?

Skvrny a čištění perských koberců

Ať už se vrhnete na koberec s jakýmkoli čisticím prostředkem, měli byste si být především vědomi toho, jaký materiál budete čistit. Pokud jste investovali nebo podědili perský koberec, pak v žádné případě nepoužívejte chemikálie, ale ani jiné jemnější byť přírodní odmašťovací prostředky.

Peršany jsou nejčastěji vlněné, a právě tento materiál vyžaduje specifickou péči, stejně jako vlněný svetr, který nikdy nesmíte vyprat v běžném prášku. Tyto nevhodné prostředky totiž odstraní i lanolin, který je přirozenou mastnou složkou vlněných vláken. Následkem toho koberec, ale i svetr zkrabatí, zplstnatí a je prostě zničený.

Odmašťující přírodní ani průmyslové přípravky na perské koberce nepoužívejte. Zdroj: shutterstock.com

Oživte koberec rychle a jednoduše tabletou do myčky

Hledáte-li jen způsob, jak osvěžit koberec a odstranit z něj preventivně prach, podívejte se na tento jednoduchý trik. V údržbě používá autorka videa tabletu do myčky, a to nejen na oživení koberce, ale také potahů:

Jak vyčistit vlněný koberec

Pokud budete čistit vlněné povrchy, použijte vlažnou vodu a například běžný vlasový šampon, který lanolin neodstraní. Peršany čistěte celé, jemným třením, nikdy ne kartáčem. V zimě je také možné peršany čistit na sněhu. Koberec položený chlupem dolů na čistý sníh, pak stačí pořádně vyklepat. Určitě ale tušíte, že to není jen tak. Koberec je mimojiné také ohromě těžký. Hloubkové čistění ponechejte na specializované firmě.

Jak čistit koberce od bláta, vína čí inkoustu?

Všechny ostatní materiály, které jsou nejčastěji syntetické můžete čistit jemnými saponáty, mýdly nebo jinými čistícími prostředky. Při čištění skvrn se doporučuje rychlý zásah, až na odstraňování bláta či žvýkačky. Žvýkačku je vhodné zmrazit kostkou ledu a pak odstranit. V případě bláta počkejte, až uschne, pak místo vyčistěte vysavačem a až na závěr použijte mýdlovou vodu.

Koberce může být těžké vyčistit, ale na každou skvrnu je i účinný prostředek. Zdroj: Shutterstock

Jak vyčistit mastné a barevné skvrny na koberci?

Jinými skvrnami, náročnějšími na odstranění, jsou ty výrazně barevné či mastné. Na odsátí mastnoty a vosku můžete použít savý papír nebo plátěný či bavlněný hadřík. Lze také doporučit zahřátí žehličkou nebo fénem, aby se mastnota rozpustila a jednodušeji vsákla do papíru či látky. Buďte však velmi opatrní, abyste materiál teplem nepoškodili.

Na červené víno použijte sůl, vodku nebo ocet

Červené víno je nutné co nejdříve odsát houbičkou nebo hadříkem a zasypat solí. Někdo používá na odstranění červeného vína také bílé víno, čistý alkohol jako je vodka nebo ocet.

Skvrny od červeného vína lze vyčistit i ze světlého koberce. Zdroj: s-ts / Shutterstock.com

Na inkoust zabere citron

Inkoust už se dnes vidí málokdy, ale jen pro případ je jistě dobré vědět, že po opatrném odsátí maxima tekutiny lze takovou skvrnu vyčistit vodou se solí a citronovou šťávou.