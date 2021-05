Nenaleťte na zázračné odstranění skvrn na utěrkách v mikrovlnce. Co se stane?

Říkali nám: “Rada nad zlato!” To ale neznali realitu dnešního internetu. Především od té doby, kdy na blozích a jiných stránkách může publikovat cokoli každý z nás, roztrhl se s dobrými radami pytel. Ne vždy lze takovou dobře míněnou radu ověřit. Někdy prostě nezbude než trik vyzkoušet na vlastní kůži, ale také na vlastní nebezpečí.

Tipy, jak si přistřihnout ofinu, jak uvařit minutová jídla, anebo chytré dary, které vyrobíte do půl hodiny, to je jedna věc. Vyzkoušíte, uvidíte. V nejhorším to bude ztracený čas. Když ale přijde na využití elektroniky, zapojte napřed mozek.

Vyváření v mikrovlnce

Možná vám to uniklo, ale vychytávkou ve vyváření prádla je nyní i použití mikrovlnné trouby.

Skoro každý, kdo má rodinu a stará se o její čisté prádlo, nad takovou novinkou zakroutí hlavou i z důvodu čistého nepochopení, proč by, proboha, někdo používal mikrovlnku na praní, konkrétně vyvařování. No, takový zlepšovák by určitě měl svoje využití, zvlášť pokud nevlastníme pračku, nepereme pravidelně a nutně potřebujeme právě tenhle jeden kousek zbavit nepříjemné skvrny od mastnoty.

Chvíli očekávání střídá chvíle zklamání

Naštěstí pro nás, trik s utěrkami a tipem, jak je vyvařit v mikrovlnce, pro nás už někdo vyzkoušel. Po namočení, vetření mýdla nebo pracího prostředku, byly utěrky vloženy do uzavíratelného igelitového pytlíku. V mikrovlnce se ohřály jen na minutu a půl a.... voila! Nic zvláštního se nestalo.

Po vyprání a usušení nebyla k vidění žádná větší změna, ať už šlo o starší znečištění nebo nové, vytvořené krátce před pokusem. Bohužel, takhle to prostě nefunguje. Vyváření utěrek nebo jiného prádla není pouze samotné použití vysoké teploty, ale také opakované máchání ve vodě s čistícím prostředkem, který látku změkčí a špína se tak jednodušeji od textilie oddělí.

Sterilizace použitých roušek

Na jaře loňského roku se objevila jiná zaručená rada. A zněla poměrně neškodně. Co se asi tak může přihodit, když dáte do mikrovlnky textilní roušku a krátce ji necháte povozit na skleněném talíři? To pro vás vyzkoušela řada Američanů.

Patrně to byli někteří ze sedmi tisíc, kteří informaci na sociálních sítích sdíleli. Odpovědí je, že začne hořet. Ano, vznícení roušek v mikrovlnné troubě bylo na počátku pandemie tak obvyklé, že musel hasičský záchranný sbor Las Vegas vybízet občany, aby roušky sterilizovali jinak, protože zmíněný způsob je nejen neefektivní, ale také zdraví a životu nebezpečný.

