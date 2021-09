Slunečnice v květináči: Jsou skvělé i jako pokojovky. Jak je pěstovat doma?

Slunečnice jsou jedny nejznámějších květin. Jejich květy připomínající slunce jsou i symbolem dobré nálady a radosti. Slunečnice nejsou jen několikametrové rostliny na polích. Můžete si je vypěstovat doma v květináči a na terase vám prozáří i podmračený den.

Zajímavá historie slunečnic

I když možná považujete slunečnici za typickou babičkovskou kytku, pravdou je, že typická je spíš pro indiánské babičky. Slunečnice totiž pochází z Ameriky, kde ji původní obyvatelé pěstují pro jedlá semena už více než čtyři tisíce let. V 16. století se dostala slunečnice do Evropy a v Rusku se rozmohlo její pěstění a použití na olej. Odtud se vrátily slunečnice do USA jako zemědělská plodina, která byla dále křížena a ve velkém využita v průmyslu. To nás ale zajímat nebude. Pro naše účely je důležité, že křížením vzešla i řada trpasličích variant, které jsou krásné, a přitom vhodné do domácích podmínek a na balkony.

Slunečnice jsou nejen nádherné, ale také jedlé – nejen semena, ale i květní úbory Zdroj: Skrypnykov Dmytro / Shutterstock.com

Slunečnice do květináče

Slunečnic vhodných k pěstování doma je veliké množství. Jsou to kultivary slunečnice roční, která se pěstuje po celém světě. Semena si můžete koupit v jakémkoli hobby marketu, zahradnictví, často i supermarketu. Balíček se pohybuje mezi 40 až 90 Kč. Slunečnice jsou nejen velmi zdobné, ale jejich semena mají velmi vysokou klíčivost a rychle rostou. Vzrůstem jsou na balkony a terasy vhodné trpasličí varianty až slunečnice středního vzrůstu, které mají na výšku 120 cm. Guinessova kniha vede záznam i o nejvyšší slunečnici světa z Německa, která měřila 9,17 metru. Pokud nebydlíte ve věži, pak větší než středně velké slunečnice nekupujte.

Pro pěstování v květináči vyberte trpasličí až středně velké varianty. Zdroj: Smileus / Shutterstock.com

Vybírejte, všechny slunečnice jsou krásné

I květenství slunečnic jsou velmi rozdílná. Van Goghovy slunečnice vám připomene varianta „Astra Gold“ nebo „Astra Brown“, typicky velké hnědé či žluté středy slunečnic najdete u kultivarů „Amor“, „Amor Amant“ či „Amor Anter“ a malé květy připomínající astry nebo třapatkovky najdete pod jmény „Baver“ nebo „Bambino“.

Jak pěstovat slunečnici v květináči?

Slunečnice se vysívají do půdy od konce dubna. Pokud si pospíšíte, můžete si je vypěstovat i nyní. Jsou totiž schopné růst a kvést až do mrazů, ale v květináči si je budete moc užít i doma. Vytrvalé slunečnice jsou vhodné pro pokojové pěstování. Pamatujte na to, že i menší druhy slunečnic potřebují oporu, hlavně pokud jsou vystaveny větru. Slunné místo je pro ně alfou i omegou a nezbytně nutná je i humózní půda a vláha. Nicméně ani slunečnice nechtějí „stát ve vodě“. Rozhodně doporučuji samozavlažovací květináč nebo žardinu. Vaše rostliny budou mít dostatek vláhy, ale přitom jejich kořeny nebudou trpět zahníváním. Vadnoucí květy i listy pravidelně odstraňujte, aby byly vaše rostliny v dobrém zdravotním stavu a ještě dlouho zdobily.

