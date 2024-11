Asi jste zvyklí cibuli používat převážně v kuchyni a slupky házet do koše. Ale nevyhazujte je, mohou se vám v domácnosti velice hodit. Například dokážou zlikvidovat skvrny na oblečení, podívejte.

Cibuli používá v kuchyni úplně každý. Ale používáte převážně její vnitřek. Cibuli vymaníte ze slupky, a tu následně hodíte do koše. To je však veliká chyba. Slupky od cibule mají v domácnosti skvělé využití.

Možná to zní poněkud podivně, ale je to opravdu tak. Báječně vám poslouží jak v domácnosti, tak například na zahradě. Podívejte se, proč je dobré slupky od cibule schovávat, a nikoliv vyhazovat.

Využití slupek od cibule

Slupky od cibule obsahují mnoho důležitých minerálů a vitamínů. Proto se dají použít například pro vaše zdraví. Proto si z nich můžete udělat skvělý čaj, když jste nemocní. Nejlépe vám pomohou s bojem proti nachlazení, rýmě, ale také vám budou skvělým pomocníkem při dýchacích potížích spojených s astmatem.

Stačí, když dáte slupky do vroucí vody a budete je louhovat zhruba 20 minut. Poté si do výluhu dejte pár lžiček medu a máte učiněný kámen mudrců v tekuté podobě, který vás hned vyléčí.

Co se týče minerálů v cibulových slupkách, ještě u nich trochu zůstaneme. Tyto minerály, jako je například draslík, fosfor, hořčík a vápník, jsou dobré nejen pro lidi, ale také jsou důležitými živinami pro rostliny. Proto pro ně najdete využití i ve své zahrádce. A navíc je to velice jednoduché. Bohatě stačí, když je dáte přímo do půdy blízko rostlin. Ony už si ze slupek vyberou, co potřebují a budou růst do krásy a do síly.

Skvrny na oblečení

Cibule má další úžasné využití. Může vám pomoci zlikvidovat skvrny na oblečení. Znáte to, zpotíte se, pot se zažere, a pak, abyste vyhazovali tričko. Nyní už však trička kvůli zažranému potu vyhazovat nemusíte.

Je to jednoduché. Vezměte si cibuli a vymačkejte z ní šťávu pomocí odšťavňovače. Nalijte na skvrnu, a poté ji nechte zhruba hodinu působit. Následně už tričko jen hoďte do pračky, a voilá. Skvrny jsou pryč.

