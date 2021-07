Co se stane, když slupkami od pomeranče vytřete dřez? To a další skvělé triky

Pomeranče jsou nejoblíbenějšími citrusovými plody. Jejich šťavnatá dužnina plná vitamínu C je vítaným osvěžením, kandovaná kůra slaďoučkou pikantní tečkou na cukroví, vůně květů oblíbeným parfémem kosmetických výrobků. Možná vás ale překvapí, že pomerančová kůra má mnohé využití i v domácnosti. Na co se hodí slupky z pomerančů a jak je využít? Vyzkoušejte několik tipů. Pomerančové slupky vás překvapí!

Slupky nevyhazujte

Anebo šup tam s nimi. Hoďte je do koše, pokud se chcete zbavit nepříjemných pachů. Pomerančová kůra je ideálním lapačem nepříjemného odéru a ten se čas od času line nejen z odpadkového koše, ale třeba také lednice, zatuchlé zásuvky v kuchyni nebo také propocených tenisek. Ano, i do bot můžete vložit několik slupek. Nejen že provoní stélku, ale také na sebe naváží vlhkost uvnitř boty. Pomerančovou kůru můžete také vložit do organzového nebo plátěného sáčku a nechat v přihrádce s ponožkami nebo spodním prádlem.

Slupkami můžete vyleštit dřez, úchytky nebo kliky u dveří Zdroj: Profimedia

Pomerančové slupky dělají s nerezem zázraky

Kůra pomerančů také překvapivě dobře udržuje lesk a preventivně působí na usazování nečistot na nerezavějící oceli. Slupkami můžete vyleštit dřez, úchytky nebo kliky u dveří. Doporučujeme vše napřed dobře vysušit, aby pomerančové oleje dobře přilnuly na povrchu. Stejně tak můžete slupkami vyčistit skvrnky od vody na kohoutcích a dalším nerezu v koupelně.

Víte, že lze slupky použít i na dřevěný nábytek?

I na dřevěné plochy lze slupek využít. Vyzkoušejte je při další údržbě a úklidu. Vnitřní bílou částí přetřete dřevěné povrchy. Obnoví lesk a příjemně provoní byt.

Pomerančové slupky dřevo očistí a provoní celý byt. Zdroj: Pavel Vaschenkov / Shutterstock.com

Cukr bez hrudek

Pokud uskladňujete cukr v dózách a cukřenkách, často se začnou objevovat hrudky způsobené nepatrnou vlhkostí uvnitř. Pomerančové slupky na sebe dokáží takovou vlhkost dobře navázat a zároveň provoní cukr. Takový cukříček je potom ideální na pečení, ale také do nápojů. Vyzkoušejte, jak vám ovoní obyčejný černý čaj!

Pomeranč hmyzu nevoní

Zatím co většině z nás pomeranče voní, hmyz je opačného názoru. Pomerančové oleje jsou v čerstvých slupkách obsaženy v takovém množství, že když kousek kůry zlomíte, vystříknou šťávy plné oleje. Dobře je to patrné, pokud slupky lámete před zapálenou svíčkou. Uvidíte, jak drobné kapénky proletí ohněm a ten zažehne olej v nich obsažený. Pokud vás otravují komáři, potřete si obnažené kotníky nebo ruce slupkami z pomerančů. Můžete si také vyrobit vonný olej, který využijete při večerním posezení venku. Na to se dobře hodí skleněné lahve s knotem. Nadrobno nakrájená kůra olej provoní a bude i pěkně vypadat. Pokud máte tvořivou náladu, vykrájejte z kůry drobné tvary vykrajovátky na cukroví. V lahvi s olejem se budou dobře vyjímat drobné hvězdičky nebo srdíčka.