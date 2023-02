Konec zápachu i prskání! Při smažení vhoďte do oleje tuto běžnou surovinu

Smažená jídla jsou chutná. Ale samotné smažení může být problém. Co dělat, aby olej při smažení neprskal a zápach z oběda či večeře vás doma neobtěžoval ještě několik dalších hodin?

Osmažit maso nebo zeleninu je rychlovka, ale co ten vzduch? Těžké klima se drží v kuchyni a člověk má pocit, že pachuť jídla cítí i poté, co dvě hodiny intenzivně větral.

Zavřete dveře a větrejte

Takové problémy má spousta milovníků smažených jídel. Patříte mezi ně? Pak zkuste některé z dostupných domácích osvěžovačů vzduchů, které vám rychle uleví. Mezi naprostou klasiku patří digestoř, která během vaření odčerpá ten nejhorší nápor zápachu z vaření.

Pokud ji nemáte, tak alespoň pozavírejte dveře do ostatních místností, aby se nepříjemný odér nešířil po celém bytě. Nakonec otevřete okna a trochu „vyluftujte“. Zbytky nepříjemnéhu pachu pak zmírněte přírodními potlačovači pachů. Které to jsou?

Při smažení vařte zároveň ocet

Můžete namítat, že čichat k octu také není žádná slast. Nicméně tenhle přípravek je osvědčeným pohlcovačem pachů. Přesvědčte se sami. Na sporák, hned vedle pánve, umístěte hrnec s vodou a několika lžícemi octa. Směs přiveďte k varu a počkejte, až pára pohltí všechny nepříjemné pachy ze smažení. Tahle průběžná přírodní čistička vzduchu vám pak zanechá kuchyň bez zbytečných nepříjemných aromat.

Přidejte citron do oleje při smažení

Tenhle plod je vážně multifunkční. Nejenom, že je považován za vynikající zásobárnu vitaminu C, který vás vykřeše z každé chřipky či nachlazení, ale dokáže ulevit i vzduchu během smažení pokrmů. Jak? Stačí, když do oleje přidáte pár kapek citronové šťávy. Nejenže pokrm, který smažíte, bude šťavnatější, ale i vzduch získá dýchatelnější podobu. Větší efekt ale bude mít, když dáte do kastrůlku vedle pánve vyvařit vodu s několika plátky citronu. Citrus vaši kuchyni provoní a vy budete mít po problému.

Jablko, mrkev a petrželka zabrání prskání

Nemusí být zrovna ze zahrádky. Stačí klidně jablko, které jste ukořistili ve slevových akcích v supermarketu. Nakrájejte ho na plátky a vhoďte ho do oleje, na kterém hodláte smažit řízky, karbanátky nebo žampiony. Jablko zmírní na minimum prskání oleje a pohltí přebytečnou mastnotu i pachy. Podobným způsobem funguje také mrkev nebo petrželka.

